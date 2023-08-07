الأمم المتحدة تُوضح موقفها من المُناقشات حول أوكرانيا في جدة

رحبت الأمم المتحدة بالمُناقشات حول أوكرانيا، التي جرت في جدة بالسعودية يومي 5 و6 أغسطس الجاري، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الاثنين.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن "الشيء الوحيد الذي يمكن أن نقوله، هو أننا نرحب بكل المبادرات الدبلوماسية الخاصة بهذه الأزمة، ونعتزم مواصلة تحقيق السلام بشكل أو بآخر، ليكون مبنيا على ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك بشأن سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا".

بيان ختامي عن الاجتماع في جدة

وأشار إلى أنه على الرغم من عدم صدور أي بيان ختامي عن الاجتماع في جدة، فقد أعلن المشاركون في الاجتماع "مواصلة البحث عن الحل السلمي".

وأضاف فرحان حق: "نحن نرحب باستعدادهم".

يُذكر أن مدينة جدة السعودية استضافت اجتماعا دوليا بمشاركة نحو 40 دولة، بما فيها الولايات المتحدة والصين والهند والبرازيل وبعض الدول الإفريقية، لكن بدون مشاركة روسيا.

من ناحية أخرى، صرَّح "أندريه يرماك"، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، بأن المُحادثات بشأن "الحرب الأوكرانية" التي انعقدت في السعودية مطلع الأسبوع وجهت "ضربة كُبرى وقوية" لروسيا، وأن المُشاركين اتفقوا على عقد اجتماع آخر للمستشارين السياسيين في غضون 6 أسابيع، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، مساء اليوم الإثنين.

شاركت أكثر من 40 دولة، من بينها الصين والهند والولايات المتحدة ودول أوروبية باستثناء روسيا، في المحادثات التي يُنظر إليها على أنها محاولة من كييف لبناء تحالف أوسع من القوى لدعم رؤيتها للسلام.

قال يرماك في إفادة صحفية بكييف: "سنعقد اجتماعًا آخر في غضون شهر أو ½1شهر وسنتحرك نحو (عقد) قمة".

روَّجَ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لخطة من 10 مبادئ تريدها كييف أن تكون أساسًا للسلام لإنهاء الحرب الشاملة، التي شنتها روسيا عليها في فبراير 2022.