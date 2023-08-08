موعد مباراة المغرب وفرنسا اليوم في كأس العالم للسيدات والقناة الناقلة

يستعد منتخب المغرب للسيدات لخوض مباراة مهمة وقوية ضد منتخب فرنسا ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب استاد هيندمارش في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للسيدات المقامة في استراليا.

يخوض منتخب المغرب مباراة اليوم بروح معنوية عالية بعد النتائج الجيدة التي حققها في البطولة حتى الآن، وتأهل أبطال الأطلس إلى دور الـ16 بعد احتلال المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثامنة بفارق الأهداف عن منتخب كولومبيا الذي تصدر المجموعة بنفس رصيد النقاط.

على الجانب الأخر يدخل منتخب فرنسا مباراة اليوم بقيادة المدير الفني هيرفي رينارد رافعًا شعار لا بديل عن الفوز من أجل حسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

وكان منتخب فرنسا قد تأهل متصدرًا جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط حصدها من انتصارين وتعادل، بفارق نقطتين عن منتخب جامايكا، الذي تأهل وصيفًا للمجموعة.

موعد مباراة المغرب وفرنسا والقناة الناقلة:

ومن المقرر أن تنطلق مباراة المغرب ضد فرنسا في تمام الساعة 2:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 3:00 بتوقيت أبوظبي، وستذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium الحاصلة على حقوق بث البطولة.