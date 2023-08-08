العنب بـ 10 جنيهات.. أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء بسوق العبور

تشهد أسعار الفاكهة، اليوم الثلاثاء، استقرارًا ملحوظًا بأسواق الجملة على مستوى محافظات الجمهورية، إذ تتراوح أسعار العنب ما بين 10 لـ 18 جنيهًا، والتفاح المصري ما بين 16 لـ 28 جنيهًا.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء بسوق العبور.

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء:

كيلو البرتقال الصيفي: من 9 لـ 15 جنيهًا.

كيلو الليمون البلدي: من 6 لـ 20 جنيهًا.

كيلو عنب بناتي أصفر: من 10 لـ 16 جنيهًا.

كيلو عنب بناتي أحمر: من 10 لـ 18 جنيهًا.

كيلو تفاح مصري: من 16 لـ 28 جنيهًا.

كيلو بلح رملي: من 7 لـ 10 جنيهات.

كيلو بلح سيوي: من 30 لـ40 جنيهًا.

كيلو تين برشومي: من 12 لـ18 جنيهًا.

كيلو كنتالوب: من 6 لـ14 جنيهًا.

كيلو خوخ مستورد: 40 جنيهًا.

كيلو كمثرى خشابي: من 12 لـ18 جنيهًا.

كيلو كمثرى ثلاجة:- من 15 لـ25 جنيهًا.

أناناس: 50 جنيهًا.

كيلو دوم: من 20 لـ40 جنيهًا.

كيلو كريز: 30 جنيهًا.

كيلو كيوي: 26 جنيهًا.

كيلو أفوكادو:- 60 لـ 90 جنيهًا.

كيلو موز مستورد: من 20 لـ 40 جنيهًا.

كيلو موز صعيدي: من 6 لـ 10 جنيهات.

أسعار المانجو اليوم الثلاثاء:

كيلو مانجو عويس: من 20 لـ 30 جنيهًا.

كيلو مانجو هندي: من 15 لـ 21 جنيهًا.

كيلو مانجو تيمور: من 15 لـ 21 جنيهًا.

كيلو مانجو زبدية: من 15 لـ 20 جنيهًا.

كيلو مانجو بلدي: من 9 لـ 15 جنيهًا.

كيلو مانجو فونس: من 15 لـ 23 جنيهًا.

كيلو مانجو فص: من 30 لـ 60 جنيهًا.

كيلو مانجو دبشة: من 14 لـ 20 جنيهًا.

كيلو مانجو صديقة: من 15 لـ 25 جنيهًا.

كيلو مانجو جولك: من 15 لـ 21 جنيهًا.

كيلو مانجو سكري: من 15 لـ 23 جنيهًا.

كيلو مانجو بيض العجل: من 14 لـ 20 جنيهًا.

كيلو مانجو سنارة: من 14 لـ 20 جنيهًا.

كيلو مانجو تومي: من 12 لـ 20 جنيهًا.

كيلو مانجو فجر كلان: من 12 لـ 20 جنيهًا.

كيلو مانجو كنت:- من 12 لـ 20 جنيهًا.

كيلو مانجو كيت: من 12 لـ 20 جنيهًا.

كيلو مانجو نعومي: من 15 لـ 25 جنيهًا.