أسباب خصم رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع عند شحنه

يواجه عدد من المواطنين مشكلة خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبق الدفع عقب شحن الكارت، ومع بداية استخدامه دون معرفة اسباب الخصم من الرصيد.

تستعرض الوفد فى السطور التالية كافة المعلومات الصحيحة فيما يتعلق بالرسوم والمبالغ المالية التي يتم خصمها من قيمة الرصيد الذي يتم شحنه بعداد الكهرباء مسبوق الدفع وهى كالتالي:-

أولًا: خصم أقساط:

هناك العديد من العدادت مسبوقة الدفع يتم تركيبها للمشتركين بنظام التقسيط علي فترة تصل إلى 24 شهرًا خاصة الحالات التي يتم فيها استبدال العداد القديم (الميكانيكي) بآخر مسبق الدفع (كارت) ويتم خصم القسط مع بداية كل شهر.

كما هناك بعض المشتركين لديهم تراكمات استهلاك وتقوم شركات توزيع الكهرباء بجدولة هذه التراكمات على أقساط شهرية حسب متوسط الاستهلاك الشهري للمشترك وفي حالة تغير العداد القديم بمسبق الدفع يتم خصم القسط كل أول شهر من رصيد الشحن الموجود بالعداد.

ثانيًا: خصم فرق الشريحة:

يتم خصم فرق الشريحة حسب الاستهلاك الشهري حيث ييدأ الاستهلاك من يوم 1 فى الشهر والعداد يرجع للشريحة الاولي وبالرصيد المتبقي من الشهر السابق، وشريحة 1، 2 أعلي دعم موجود لأول 100 كيلو وات بشرائح الكهرباء وبعد 100 كيلو يدخل المشترك في الشريحة الثالثة ويتم خصم 28 جنيها كفرق الانتقال من شريحة لشريحة حسب الأسعار الحالية.

- يتم خصم مبلغ 145 جنيهًا من رصيد العداد عند تجاوز كمية الاستهلاك 650 كيلو وات ساعة.

- يتم خصم مبلغ 185 جنيها من رصيد العداد عند تجاوز الاستهلاك 1000 كيلو وات ساعة.

ثالثا: حساب الخصم:

فيما يتعلق بكيفية حساب قيمة خصم فرق الشريحة فمثلا نوضح لماذا يتم خصم 28 جنيها بعد الانتقال للشريحة الثالثة وهي كالتالي:-

يتم حساب أول 50 كيلو وات (الشريحة الاولي) × 48 قرش= 24 ج +1 جنيه خدمه عملاء = 25 جنيها.

يتم حساب ثاني 50 كيلو وات (الشريحة الثانية) × 58 قرش = 29 ج+1 جنيه خدمه عملاء = 30 جنيها، وإجمالى الشريحتين 55 جنيهًا لأول 100 كيلووات.

وإذا تم تخطي استهلاك المشترك الـ100 كيلو أصبح 101 هذا معناه أنه تم إلغاء أول شريحتين بالنسبة لهذا المشترك لأن الشريحة الثالثة يتم الحساب فيها من صفر لـ200 كيلو وات ساعة وفي هذه الحالة يتم مراجعة حساب السعر مرة اخري بسعر الشريحة الثالثة وهو 77 قرش بمعنى 100 كيلو وات × 77 قرش= 77 جنيها + 6 جنيهات خدمة عملاء = 83 جنيهًا، لذلك يتم خصم 28 جنيهًا دون معرفة المشترك سبب الخصم لأنه أصبح سعر الـ100 كيلو وات 83 جنيهًا بدل من 55 جنيهًا، 83 - 55= 28 جنيهًا وهذا ما يتم خصمه عند دخول المشترك للشريحة الثالثة.

لذلك عندما يتعدي المشترك الـ100 كيلو وات شهريا (شريحة 3) يتم خصم 28 جنيها فرق سعر شريحة لأن المحاسبة تعود من الصفر ويتم خصم الفرق فقط.

- عندما يتعدي استهلاك المشترك الـ 650 كيلو وات شهريا (شريحة 6) بيتم خصم 145 جنيها فرق سعر شريحة لأن المحاسبة بترجع من الصفر ويتم خصم الفرق فقط.

- عندما بتعدي استهلاك المشترك 1000 كيلو وات شهريا (شريحة 7) يتم خصم 185 جنيها فرق سعر شريحة لأن المحاسبة ترجع من الصفر ويتم خصم الفرق فقط..

رابعًا: الخصم والمكان "مغلق":

الاستهلاك (مغلق) يقوم العداد في نهاية كل شهر بالخصم التلقائي فيما يعرف بالمقروء بصفر وقيمته الخصم تكون 9 جنيهات شهريًا في حالة عدم الاستهلاك.

خامسا: خصم مقابل خدمة العملاء:

يتم خصم قيمة خدمة العملاء من الرصيد الموجود بالعداد في نهاية الشهر ويتم حسابه كالتالي:-

- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( جنيه).

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( جنيهان).

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (6 جنيهات).

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (11 جنيها).

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (15 جنيها).

- الشريحة السادسة (اكثر من 650 حتي 1000) من صفر إلى 1000 كيلو وات (25 جنيها).

- الشريحة السابعة ما يزيد عن 1000 كيلو وات (40 جنيها).

سادسا: خصم الرسوم والدمغات:

هو الخصم الذى يتم تطبيقه آليًا من خلال رصيد شحن العداد مسبق الدفع لسداد مقابل الرسوم والدمغات المقررة قانونًا مع نهاية الشهر.