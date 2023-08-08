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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حركة تنقلات بجنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

المهندس حسن البيلي
المهندس حسن البيلي

أصدر المهندس حسن محمد البيلي ( رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ) الاثنين الموافق٢٠٢٣/٨/٧ حركة تنقلات بالشركة تضمنت نقل  كل من :-
١-  المهندس / احمد الصياد حميدة عبد العزيز ( الوظيفة الحالية مكلف بالاشراف علي فرع كهرباء مركز طنطا    إلي الاشراف علي فرع كهرباء كفر الزيات )

٢-  المهندس / وليد محمد عبد الغني الزيات ( الوظيفة الحالية مكلف بالاشراف علي قسمي الجهد المتوسط والمنخفض مركز طنطا إلي الاشراف علي فرع كهرباء مركز طنطا )

٣-  المهندس / محمد سعيد بدر الدين الخماري ( الوظيفة الحالية مكلف بالاشراف علي فرع كهرباء كفر الزيات إلي مهندس بادارة التفتيش الفني غرب الغربية )

٤-  المهندس / محمد ابراهيم السيد قمر الدولة اباظة ( الوظيفة الحالية مهندس بالشئون الفنية بفرع كهرباء ثاني طنطا إلي الاشراف علي فرع كهرباء قطور )

٥- المهندس / محمود عبد الجليل عبد الحميد مخلوف ( الوظيفة الحالية مكلف بالاشراف علي فرع كهرباء قطور 
إلي مهندس بقطاع التحكم والوقاية والاتصالات بالديوان العام ) 

وتأتى هذه الحركة فى إطار العمل المستمر على رفع مستوى الأداء وتجديد الدماء بقطاعات الشركة المختلفة .

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