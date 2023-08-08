حركة تنقلات بجنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

أصدر المهندس حسن محمد البيلي ( رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ) الاثنين الموافق٢٠٢٣/٨/٧ حركة تنقلات بالشركة تضمنت نقل كل من :-

١- المهندس / احمد الصياد حميدة عبد العزيز ( الوظيفة الحالية مكلف بالاشراف علي فرع كهرباء مركز طنطا إلي الاشراف علي فرع كهرباء كفر الزيات )

٢- المهندس / وليد محمد عبد الغني الزيات ( الوظيفة الحالية مكلف بالاشراف علي قسمي الجهد المتوسط والمنخفض مركز طنطا إلي الاشراف علي فرع كهرباء مركز طنطا )

٣- المهندس / محمد سعيد بدر الدين الخماري ( الوظيفة الحالية مكلف بالاشراف علي فرع كهرباء كفر الزيات إلي مهندس بادارة التفتيش الفني غرب الغربية )

٤- المهندس / محمد ابراهيم السيد قمر الدولة اباظة ( الوظيفة الحالية مهندس بالشئون الفنية بفرع كهرباء ثاني طنطا إلي الاشراف علي فرع كهرباء قطور )

٥- المهندس / محمود عبد الجليل عبد الحميد مخلوف ( الوظيفة الحالية مكلف بالاشراف علي فرع كهرباء قطور

إلي مهندس بقطاع التحكم والوقاية والاتصالات بالديوان العام )



وتأتى هذه الحركة فى إطار العمل المستمر على رفع مستوى الأداء وتجديد الدماء بقطاعات الشركة المختلفة .