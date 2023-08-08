استبدال اللمبات الصوديوم لترشيد الكهرباء بمركز المحلة

أعلن اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أنه تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء بخصوص ترشيد استهلاك الكهرپاء فإنه يتم استبدال لمبات الصوديوم عالية الاستهلاك باللمبات الليد الموفرة حيث تم استبدال عدد 40 لمبة بنطاق وحدات صفط تراب ( بمنطقة سيدي عبدالله ابن الحارس ) و بشبيش ( طريق بشبيش / دمرو ) و ميت الليت ( بطريق كفر الجنينه / عزبة توما ) و الشهيدى ( بعدد من شوارع القرية )

كما أضاف بأن أعمال الترشيد شملت فصل التيار عن 125 إعلان و لوحة مضيئة و كذلك بوابات القرى المضيئة بجانب تخفيض الإضاءة على أعمدة الإنارة العامة و إطفاء الإنارة الخاصة بواجهة المحلات و المبانى الحكومية و تخفيض إنارة الأعمدة بنسبة 75%

و من الجدير بالذكر أن رئاسة مركز و مدينة أطلقت مبادرة ( ابدأ ترشيدك و خليك إيجابى ) لدعم قرارات مجلس الوزراء بخصوص ترشيد استهلاك الكهرپاء و خلال فاعليات المبادرة تم عمل ندوة إرشادية بقرية الدواخلية أول أمس و تلاها اليوم ندوة تثقيفية بمقر الوحدة المحلية لمحلة حسن

#ابدأ_ترشيدك_و_خليك_إيجابى

#اللى_مش_محتاجه_متشغلوش