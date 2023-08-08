الخيار بـ6 جنيه.. أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور
تشهد أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء، تغيرًا طفيفًا، في سوق العبور، وغيره من أسواق الجملة، إذ سجل الخيار الصوب من 6 لـ 9 جنيهات، والخيار البلدي من 5 لـ 9 جنيهات.
وفي هذا التقرير، تقدم "الوفد" أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء بأسواق الجملة.
أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء
كيلو الطماطم:- من 4.5 لـ 7.5 جنيه.
كيلو البطاطس:- من 7.5 لـ 9.5 جنيه.
كيلو البصل:- من 13 لـ 16 جنيهًا.
كيلو الكوسة:- من 7 لـ 9 جنيهات.
كيلو الجزر بدون عروش:- من 7 لـ 10 جنيهات.
كيلو الفاصوليا:- من 14 لـ 20 جنيهًا.
كيلو الباذنجان البلدي:- من 4 لـ 6 جنيه.
كيلو الباذنجان الرومي:- من 3 لـ 5 جنيهات.
كيلو الباذنجان الأبيض:- من 3 لـ 6 جنيهات.
كيلو الفلفل الرومي البلدي:- من 6 لـ 10 جنيهًا.
كيلو الفلفل الحامي البلدي:- من 4 لـ 9 جنيهات.
كيلو الفلفل الألوان:- من 15 لـ 25 جنيهًا.
كيلو الملوخية:- من 3 لـ 5 جنيهات.
كيلو الخيار الصوب:- من 6 لـ 9 جنيها.
كيلو الخيار البلدي:- من 5 لـ 9 جنيهات.
كيلو البامية:- من 20 لـ 30 جنيهًا.
كيلو القلقاس:- من 5 لـ 9 جنيهات.
كيلو البطاطا:- من 5 لـ 8 جنيهات.
كيلو الثوم:- من 24 لـ 30 جنيهًا.
كيلو اللفت:- من 1.5 لـ 2.5 جنيه.
كيلو البنجر:- من 3 لـ 5 جنيهات.
كيلو الخس الكابوتشي:- من 3 لـ 4 جنيهات.
كيلو البروكلي:- من 5 لـ 8 جنيهات.