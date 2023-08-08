الخيار بـ6 جنيه.. أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور

تشهد أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء، تغيرًا طفيفًا، في سوق العبور، وغيره من أسواق الجملة، إذ سجل الخيار الصوب من 6 لـ 9 جنيهات، والخيار البلدي من 5 لـ 9 جنيهات.

وفي هذا التقرير، تقدم "الوفد" أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء بأسواق الجملة.

أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء

كيلو الطماطم:- من 4.5 لـ 7.5 جنيه.

كيلو البطاطس:- من 7.5 لـ 9.5 جنيه.

كيلو البصل:- من 13 لـ 16 جنيهًا.

كيلو الكوسة:- من 7 لـ 9 جنيهات.

كيلو الجزر بدون عروش:- من 7 لـ 10 جنيهات.

اسعار الخضروات

كيلو الفاصوليا:- من 14 لـ 20 جنيهًا.

كيلو الباذنجان البلدي:- من 4 لـ 6 جنيه.

كيلو الباذنجان الرومي:- من 3 لـ 5 جنيهات.

كيلو الباذنجان الأبيض:- من 3 لـ 6 جنيهات.

كيلو الفلفل الرومي البلدي:- من 6 لـ 10 جنيهًا.

كيلو الفلفل الحامي البلدي:- من 4 لـ 9 جنيهات.

كيلو الفلفل الألوان:- من 15 لـ 25 جنيهًا.

كيلو الملوخية:- من 3 لـ 5 جنيهات.

كيلو الخيار الصوب:- من 6 لـ 9 جنيها.

كيلو الخيار البلدي:- من 5 لـ 9 جنيهات.

كيلو البامية:- من 20 لـ 30 جنيهًا.

كيلو القلقاس:- من 5 لـ 9 جنيهات.

كيلو البطاطا:- من 5 لـ 8 جنيهات.

كيلو الثوم:- من 24 لـ 30 جنيهًا.

كيلو اللفت:- من 1.5 لـ 2.5 جنيه.

كيلو البنجر:- من 3 لـ 5 جنيهات.

كيلو الخس الكابوتشي:- من 3 لـ 4 جنيهات.

كيلو البروكلي:- من 5 لـ 8 جنيهات.