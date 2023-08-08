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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الخيار بـ6 جنيه.. أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور

اسعار الخضروات
اسعار الخضروات

تشهد أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء، تغيرًا طفيفًا، في سوق العبور، وغيره من أسواق الجملة، إذ سجل الخيار الصوب من 6 لـ 9 جنيهات، والخيار البلدي من 5 لـ 9 جنيهات.

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220 جنيهًا للكيلو.. أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 8 اغسطس

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أسعار العملات العربية أمام الجنيه بالبنوك اليوم

وفي هذا التقرير، تقدم "الوفد" أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء بأسواق الجملة.

أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء

كيلو الطماطم:- من 4.5 لـ 7.5 جنيه.

كيلو البطاطس:- من 7.5 لـ 9.5 جنيه.

كيلو البصل:- من 13 لـ 16 جنيهًا.

كيلو الكوسة:- من 7 لـ 9 جنيهات.

كيلو الجزر بدون عروش:- من 7 لـ 10 جنيهات.

اسعار الخضروات

كيلو الفاصوليا:- من 14 لـ 20 جنيهًا.

كيلو الباذنجان البلدي:- من 4 لـ 6 جنيه.

كيلو الباذنجان الرومي:- من 3 لـ 5 جنيهات.

كيلو الباذنجان الأبيض:- من 3 لـ 6 جنيهات.

كيلو الفلفل الرومي البلدي:- من 6 لـ 10 جنيهًا.

كيلو الفلفل الحامي البلدي:- من 4 لـ 9 جنيهات.

كيلو الفلفل الألوان:- من 15 لـ 25 جنيهًا.

كيلو الملوخية:- من 3 لـ 5 جنيهات.

كيلو الخيار الصوب:- من 6 لـ 9 جنيها.

كيلو الخيار البلدي:- من 5 لـ 9 جنيهات.

كيلو البامية:- من 20 لـ 30 جنيهًا.

كيلو القلقاس:- من 5 لـ 9 جنيهات.

كيلو البطاطا:- من 5 لـ 8 جنيهات.

كيلو الثوم:- من 24 لـ 30 جنيهًا.

كيلو اللفت:- من 1.5 لـ 2.5 جنيه.

كيلو البنجر:- من 3 لـ 5 جنيهات.

كيلو الخس الكابوتشي:- من 3 لـ 4 جنيهات.

كيلو البروكلي:- من 5 لـ 8 جنيهات.

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