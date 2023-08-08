السودان.. تجدد الاشتباكات العنيفة في أم درمان

تجددت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لاسيما في أم درمان شمال العاصمة، فيما لا يزال النزاع الدامي الذي تفجر بين الجانبين منذ 15 أبريل الماضي، مستمرًا في العاصمة وضواحيها وفي إقليم دارفور غرب البلاد وبعض المناطق الجنوبية، دون التوصل إلى حل يذكر على الرغم من كافة المساعي الدولية والإقليمية.

وقام الجيش السوداني بقصف عدة مواقع متفرقة للدعم السريع جنوب الخرطوم بالمدفعية الثقيلة، تحديداً في الأجزاء الجنوبية من العاصمة وفي محيط المدينة الرياضية. فيما واصل طيران الاستطلاع الحربي تحليقه في سماء مدن العاصمة الثلاث، وفقًا لموقع العربية نت الإخباري.



كما انقطعت الكهرباء والاتصالات والإنترنت في الخرطوم.



في غضون ذلك، زادت حدة الاشتباكات والمعارك بين الجيش السوداني والدعم السريع في الأحياء القديمة بمدينة أم درمان شمالي العاصمة، لاسيما في أحياء أبو روف. كذلك اندلعت معارك عنيفة في محيط الاحتياطي المركزي والسوق الشعبي في أم درمان.

وأفاد شهود عيان بأن المعارك في السودان تصاعدت في السوق الشعبي الذي يمد أجزاء كبيرة من مدينة أم درمان بالخضار والسلع الاستهلاكية، وأجبرت المركبات المتجهة إلى السوق على الرجوع.

اشتداد وتيرة القصف

يأتي كل هذا مع اضطرار عدد كبير من الأسر بهذه الأحياء لمغادرة منازلهم بعد اشتداد وتيرة القصف بين الطرفين في اليوم السادس عشر بعد المئة من بداية الحرب السودانية.

فقد أفادت لجان مقاومة أبو روف أمس بأن المنطقة شهدت "إخلاء عاماً لكل المنازل بأمر من القوات المسلحة من ناحية والدعم السريع من ناحية أخرى وإعلانها منطقة عمليات".

وأواخر الشهر الماضي أفاد محامو الطوارئ، وهي مجموعة تشكلت خلال احتجاجات ديسمبر 2018 ضد الرئيس السابق المعزول عمر البشير، بأنه تم إخلاء مناطق عديدة بالخرطوم وخصوصاً في الجنوب والوسط، واستخدام منازل المواطنين "كثكنات عسكرية".

فيما أسفرت الحرب التي تقترب من دخول شهرها الخامس، عن مقتل 3900 شخص على الأقل، كما أجبرت نحو أربعة ملايين آخرين على مغادرة بلداتهم ومنازلهم سواء إلى ولايات أخرى لم تطاولها أعمال العنف أو إلى خارج البلاد.

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