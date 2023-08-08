بافيتيمبي جوميز ينضم لصفوف كاواساكي الياباني .. رسميًا

أعلن نادي كاواساكي الياباني عبر حسابه الرسمي مساء اليوم الثلاثاء ، التعاقد مع المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز البالغ من العمر 38 عاماً قادماً من نادي جلطة سراي التركي خلال فترة الميركاتو الصيفي .



اقرأ أيضًا ..

انتقل المهاجم الفرنسي جوميز لصفوف فريق كاوازاكي الياباني، لموسم واحد فقط في صفقة انتقال حر قادماًا من صفوف جلطة سراي .

في سياق مٌتصل ، خاض اللاعب مسيرة حافلة مع الهلال السعودي توج اللاعب بالعديد من البطولات كانت أخرها دوري أبطال آسيا.

خاض جوميز مسيرة كروية في العديد في الدوريات الأوروبية ، منها أولمبيك ليون الفرنسي وكذلك مارسيليا وسانت إيتيان وتروا، وفي الدوري الإنجليزي لسوانزي سيتي.

انضم بافيتيمبي جوميز إلى جلطة سراي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادي الهلال السعودي، وتم التعاقد مع اللاعب بالميركاتو الشتوي قبل الماضي لموسم 2022_2021.