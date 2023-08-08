الأهلي يكافئ محمد الشناوي بعقد جديد

أكد الإعلامي محمد شبانة أن إدارة الأهلي اتخذت قرارا بتعديل عقد قائد الفريق محمد الشناوي مكافأة له بعد قراره بالبقاء مع الفريق ورفض كل عروض الاحتراف.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الشناوي سيتم رفع عقده إلى ١٧ مليون جنيه في الموسم تزيد خلال المواسم التالية ليصبح الشناوي أغلى لاعب أجرًا بالفريق ويتخطى حسين الشحات الذي جدد تعاقده مؤخرا.

مهاجم الأهلي الجديد ينتظر رحيل القندوسي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن إدارة النادي الأهلي حسمت صفقة المهاجم الأجنبي رسميا إلا أن الإدارة قررت تأجل الإعلان عنها حتى يتم حسم المقعد الأجنبي الذي سيتم قيده على حسابه.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الإدارة الحمراء بالتنسيق مع المدير الفني كولر قد اتخذت قرارا برحيل لاعب الوسط أحمد القندوسي لإفساح المجال لقيد المهاجم الجديد.

وجاء ذلك خاصة وأن المدرب السويسري قد رفض تمام فكرة رحيل أي من الثلاثي بيرسي تاو وعلي معلول وإليو ديانج إضافة إلى الوافد الجديد رضا سليم.

وأكمل شبانة إنه وبالرغم من القناعة التامة بإمكانيات الجزائري إلا إنه تم اتخاذ قرار رحيله ولكن على سبيل الإعارة حتى يتم إستعادته الموسم المقبل.

وأتم شبانة بأنالأهلي متخوف من رحيل القندوسي المجاني لذلك يرفض الإعلان عن إسم المهاجم.