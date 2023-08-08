دواء سعال ملوث في العراق يُثير الجدل.. والصحة العالمية تحذر

حذرت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، من وجود دفعة ملوثة من دواء شرب لمكافحة السعال عثرت عليها في العراق من تصنيع إحدى الشركات الهندية، موضحة سبب تأخر تحذيرها خصوصًا بعد وفاة ما لا يقل عن 89 طفلا بسبب الدواء.

وأكدت المنظمة أن التحذير تأخر لبعض الوقت لحين التثبت، حيث وفق تصريح سابق من المتحدثة باسم الصحة العالمية سارة شيبارد، فإنه من أجل إصدار تنبيه يجب أن تقتنع منظمة الصحة العالمية والدولة العضو فيها (العراق) بأن المنتج كان بالفعل معروضا للبيع في مكان محدد.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن دفعة دواء الشرب الذي يباع باسم "كولد أوت" وُجد في موقع بالعراق وأُرسلت لتحليلها في المختبر.

وأردفت المنظمة في تحذيرها من المنتجات الطبية أن الدفعة من تصنيع (فورتس لابوريتريز إنديا) لصالح (دابي لايف فارما) وأنها يوجد بها ملوثا الجلايكول ثنائي الإيثيلين والإيثيلين جلايكول بنسب أعلى من الحد المسموح.

وأضافت المنظمة أن الدفعة بها 0.25 بالمئة من الجلايكول ثنائي الإيثيلين و2.1 بالمئة من الإيثيلين جلايكول، بينما لا يتجاوز حد السلامة المسموح به 0.10 بالمئة لكلا المركبين.

وقالت منظمة الصحة إن الشركة المصنعة وشركة التسويق لم تقدما ضمانات لها بخصوص سلامة المنتج وجودته. ولم ترد الشركتان على طلبات من رويترز للتعليق خارج ساعات العمل.

يُعد تنويه منظمة الصحة العالمية أحدث تحذير منذ شهور يتعلق بأدوية السعال الملوثة التي تباع في الخارج، ولا تزال خمسة عقاقير هندية أخرى تخضع للفحص.



حملات لضبط ومصادرة الكميات المتداولة

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أكدت في بيان سابق، أن "لجنة مكافحة الأدوية المهربة والمزورة في منظمة الصحة العالمية أبلغت الوزارة حول عقار "كولد آوت" الهندي المتداول في الأسواق في 10 يوليو الماضي بعد نشر وكالة "بلومبيرغ" تحقيقا صحفيا استقصائيا عنه".

وأوضحت الوزارة العراقية أنها "أجرت تدقيقا في سجلاتها ووجدت أن المادة والخط الانتاجي غير مسجل، وأكدت التعميمات لكافة الجهات ذات العلاقة بعدم تداول المادة".

وأكدت أنه قد "تم سحب نماذج من السوق وفحصها في مختبرات الرقابة الدوائية وتبين أن النماذج غير مطابقة للمواصفات والمحددات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العراقية"، مبينة أن "دائرة التفتيش نظمت حملات لضبط ومصادرة الكميات المتداولة في القطاع الخاص، وأبلغت منظمة الصحة العالمية بالأمر وبالإجراءات المتخذة".

وفاة عشرات الأطفال

وارتبطت أدوية شرب لمكافحة السعال مصنعة في الهند بوفاة ما لا يقل عن 89 طفلًا في غامبيا وأوزبكستان العام الماضي.

وألغت الجهة التنظيمية لقطاع الصيدلة في الهند رخصة شركة ماريون بيوتك، التي صدرت أدوية الشرب إلى أوزبكستان، وألقت القبض على بعض موظفيها.

وتنفي شركة ميدين المتورطة في وفيات غامبيا أن عقاقيرها تسببت في تلك الوفيات، وتقول إن الاختبارات في معامل الحكومة الهندية لم تخلص إلى وجود سموم في العينات.

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