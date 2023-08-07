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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

العراق: تحذيرات من عدم اتخاذ إجراءات للحد من الانبعاثات الغازية بالبصرة

العراق
العراق

 

حذر مدير مكتب حقوق الإنسان العراقي مهدي التميمي من عواقب عدم اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تصاعد ألسنة الدخان الأسود المتصاعدة من أبراج الآبار النفطية في محافظة البصرة جنوبي البلاد.

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وقال التميمي في تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين إن معدلات الإصابة بالسرطان بين المواطنين ارتفعت إلى ما يقارب العشرة آلاف إصابة سنويا جراء تلوث الهواء بالسموم الناتجة عن تصاعد ألسنة الدخان الأسود من أبراج الآبار النفطية في البصرة، وذلك وسط مطالبات من سكان المناطق المجاورة لهذه الآبار بالتدخل العاجل والفوري لحل من هذه الانبعاثات ورفع مستوى الخدمات والرعاية الصحية في المحافظة الواقعة جنوبي البلاد. 

من جانبه، أشار عضو لجنة الطاقة النيابية هاتف الساعدي إلى الأمراض الخطيرة التي يتعرض لها المواطنين في البصرة نتيجة احتراق الغاز، مما يتسبب في انتشار المواد الملوثة في الهواء، مؤكدا ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان والفشل الكلوي للسكان المجاورين لهذه الآبار النفطية. 

وتعاني محافظة البصرة العراقية العديد من المشاكل البيئية، وتظهر أوضح هذه المشكلات في تلوث الهواء، وذلك نتيجة عمليات إنتاج وحرق الغاز المصاحب في عملية الاستخراج النفطي الذي ينتج عنه انبعاث الغازات السامة التي تسبب في إصابة المواطنين بالعديد من الأمراض الخطيرة.

من ناحية أخرى، أعلنت قوات وكالة الاستخبارات العراقية، القبض على إرهابيين اثنين في كركوك أحدهما مسؤول ما يسمى بالشرطة الإسلامية والمشرف المباشر على تفخيخ وتفجير منازل منتسبي الأجهزة الأمنية.

وأفادت الوكالة في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" بأن قواتها المختصة بمكافحة الإرهاب في محافظة كركوك ألقت القبض على مطلوبين اثنين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، موضحة أن المعلومات تشير إلى أن المتهمين كانا ينتميان إلى عصابات داعش الإرهابية.

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