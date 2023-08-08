نقيب المعلمين يعلن إطلاق تطبيق "نقابتي" لخدمة أصحاب المعاشات

أعلن خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إطلاق تطبيق إلكتروني باسم "نقابتى"، يهدف للتيسير على أصحاب المعاشات، وتعريفهم بمواعيد صرف الدفعات، ويعرض الخدمات النقابية وطريقة الحصول عليها.

جاء ذلك خلال اجتماع خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، مع هيئات مكاتب النقابات الفرعية واللجان النقابية بمحافظتى الجيزة والقليوبية، بهدف تنسيق جهود النقابة العامة مع الفرعيات فى جميع المحافظات لتيسير الخدمات المقدمة للمعلمين، والتأكيد على مسئولي الفرعيات ضرورة الوصول إلى قواعد المعلمين في جميع أنحاء الجمهورية، وتعريفهم بالخدمات المستحدثة بما يحقق أقصى استفادة لهم.

وأوضح "الزناتى" أن التطبيق الجديد "نقابتي" يسمح لمسئولي الفرعيات بمتابعة مسار إنهاء أوراق أى طلب للمعلمين من النقابات الفرعية أو اللجان النقابية خاصة أصحاب المعاشات حرصاً على سرعة تقديم الخدمات.

نقيب المعلمين: نبذل جهودًا كبيرة للالتزام بمسئولياتنا تجاه الأعضاء

وأكد خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن النقابة تبذل جهودًا كبيرة للالتزام بمسئولياتها تجاه أعضائها من المعلمين، خاصة صرف المعاشات وامتيازات صندوق الزمالة، فى ظل تراجع كبير للموارد، نتيجة خروج عدد كبير من المعلمين للمعاشات يتراوح بين ٤ إلى ٦ ألاف معلم شهرياً، وبالتالى توقف دفع الاشتراكات الشهرية لهم، وقيمتها ٤ جنيهات ونصف فقط، وهو مبلغ قليل جداً يتطلب تعديل لقانون النقابة لزيادة الموارد ، وهو ماطالبنا به مجلس النواب وسجلنا مطلبنا خلال المشاركة فى اجتماعات الحوار الوطني المنعقد جلساته خلال الفترة الحالية.

وعرض نقيب المعلمين خلال الاجتماع مع هيئات مكاتب النقابات الفرعية واللجان النقابية للمعلمين بالجيزة والقليوبية، جهود النقابة العامة لإقرار زيادة مكافأة الخروج للمعاش من صندوق زمالة المعلمين إلى ٣٧ ألف جنيه بداية العام الحالي، وحرص النقابة على زيادة المبلغ كل عام ، بجانب الخدمات المستحدثة والقرض الحسن.

وطالب الزناتى خلال الاجتماع ، جميع مسئولى الفرعيات واللجان النقابية، متابعة الخدمات النقابية التى تقدم للمعلمين ، وخاصة تعريف المعلمين بأهمية المشاركة فى الدورات التدريبية التي تعقدها نقابة المهن التعليمية بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للتدريب، حول استراتيجيات الأمن القومي وصناعة القرار وفن إدارة الأزمات والتفاوض والتطور التكنولوجي وتأثيره على الأمن القومي، والمشاركة بفاعلية في بناء الوطن ورفعته مما يسهم في نجاح المنظومة التعليمية في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الاهتمام ببناء الإنسان المصرى وزيادة وعيه بالقضايا الوطنية.

وأضاف نقيب المعلمين أن الدورات التدريبية التى تعقدها النقابة بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للتدريب، وصلت حالياً للدورة ٨٢ والتى تنطلق غداً تحت عنوان "أساليب التفكير"، وتقدم للمشاركين محاضرات عن طرق التفكير السليم، وكيفية التفريق بين المعلومات الصحيحة والأكاذيب، خاصةً على السوشيال ميديا، التى تمتلئ بحملات تشويه ممنهجة ضد الدولة وضد إنجازاتها، ويجب أن نواجه هذا الفكر الشرير، بالتوعية المستمرة والتثقيب للحفاظ على وحدتنا فى مواجهه أهل الشر.