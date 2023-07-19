"من علمني حرفاً" تنهي أزمة 33 إداريًا من ذوي الإعاقة بـ"تعليم ملوي"

فرحة كبيرة انتابت الموظفين الإداريين من ذوي الإعاقة المعينون وفق نسبة 5% بمدارس إدارة ملوي التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمنيا، وذلك بعد إنهاء مشكلة نقلهم من مدارسهم إلى ديوان عام الإدارة التعليمية بمدينة ملوي التعليمية.

وجه الموظفون من ذوي الإعاقة شكرهم للقيادة السياسية على الرعاية والاهتمام الذي يلقاه ذوي الهمم، كما قدموا رسالة شكر للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم على اهتمام الوزارة بمشكلتهم، وكذلك توجهوا بالشكر لمبادرة من علمني حرفاً ولنقابة المعلمين بملوي للجهود المبذولة لإنهاء الأزمة، وعبروا عن شكرهم للدكتور بهاء حسن مدير عام إدارة ملوي التعليمية لسرعة حل أزمة الإداريين.



وهي القضية التي تبنتها مبادرة " من علمني حرفاً " وتمكنت المبادرة من إنهاء أزمة هؤلاء الموظفين وعودتهم إلى أماكن عملهم، إثر لقاء مثمر جمع الدكتور بهاء حسن مدير عام إدارة ملوي التعليمية، وكل من فاطمة نوح مؤسس مبادرة من علمني حرفاً، وأسامة فتح المستشار القانوني للمبادرة، وبالتعاون مع نقابة المعلمين بملوي برئاسة حمادة النقيب، وضم اللقاء الموظفين المتضررين من ذوي الإعاقة.



في البداية، أكدت فاطمة نوح مؤسس مبادرة من علمني حرفاً أن المبادرة تقف داعمة للمعلمين والإداريين وتقدم كافة سبل الدعم الممكنة، وأن الشكوى التي تلقتها المبادرة من الموظفين الإداريين من ذوي الإعاقة بإدارة ملوي تم التفاعل معها فوراً، والتواصل مع كافة الأطراف المعنية بالعملية التعليمية، ومسئولي وزارة التربية والتعليم من أجل إنهاء الأزمة، مشيرة إلى أن بعض هؤلاء الموظفين لا يستطيع الانتقال من مكان إلى آخر، وبالتالي تحركت المبادرة سريعاً، وباستجابة مدير عام إدارة ملوي التعليمية الدكتور بهاء حسن، وبالتنسيق مع نقابة المعلمين الفرعية بملوي تم احتواء الموقف وحل المشكلة.

مبادرة من علمني حرفاً

وتوجهت " نوح" برسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي للدعم الذي يقدمه لذوي الإعاقة، وللمبادرات الرئاسية التي ترعى هؤلاء المواطنين، ومنهم نوابغ في كافة المجالات.

ونفي الدكتور بهاء حسن مدير عام إدارة ملوي التعليمية ما تردد حول وجود تعسف مع هؤلاء الموظفين، موضحاً الأمر أن الإدارة تعاني من عجز كبير في الإداريين، وأنه أراد منح هؤلاء الموظفين فرصة للترقي عبر السلم الإداري، من خلال تسكينهم على وظيفة موجه مالي وإداري؛ ولكن هناك من أساء فهم الأمر وحاول تشويه صورة إدارة ملوي التعليمية.

وأكد أنه يكن كل التقدير والاحترام لكافة الموظفين الإداريين والمعلمين وكل المنتمين للحقل التعليمي، مشيداً بدور مبادرة من علمني حرفاً في الدفاع عن حقوق وقضايا المنتمين للحقل التعليمي، لافتاً إلى أنه بعد تدخل مبادرة من علمني حرفاً ونقابة المعلمين بملوي تم عقد الاجتماع بالموظفين المتضررين وعرض عليهم من يرغب في العمل كموجه مالي وإداري فله ذلك، ومن لا يرغب في ذلك فسيعود إلى مقر عمله بالمدرسة المعين فيها وهي الأقرب لمقر سكنهم.

من ناحيته، أكد حمادة النقيب رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بملوي أن إدارة ملوي التعليمية واحدة من أضخم الإدارات على مستوى الجمهورية، من حيث عدد الطلاب والمدارس والمعلمين والإداريين، وأن الإدارة تقوم بأعباء عمل ضخمة.

وأشاد بموقف مدير عام إدارة ملوي التعليمية وإلغاء قرار نقل الموظفين من ذوي الإعاقة المعينين بمسمى باحث تنمية إدارية بمدارس ملوي، ويبلغ عددهم 33 موظفاً وموظفة من قرى مختلفة بمركز ملوي. كما أشاد نقيب المعلمين بملوي بالجهود المبذولة من فريق عمل مبادرة من علمني حرفاً في تقديم الخدمات والدعم اللازم للمعلمين والمنتمين للعملية التعليمية.

في سياق متصل، أكد أسامة فتح المستشار القانوني لمبادرة من علمني حرفاً أن المبادرة لا تدخر أي جهد في سبيل تقديم الدعم اللازم والدفاع عن قضايا وحقوق المعلمين والإداريين العاملين منظومة التعليم، لافتاً إلى أن الموظفين الإداريين من ذوي الإعاقة بمدارس ملوي استعادوا حقوقهم، وأن المبادرة لمست تعاوناً كبيراً من مدير عام إدارة ملوي التعليمية في حل المشكلة.

