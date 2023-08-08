بالتزامن مع افتتاح مسجدها.. تعرف على نسب السيدة نفيسة برسول الله

نفيسة العلم، نفيسة الدارين، أم العواجز، جميعها ألقاب اشتهرت بها حفيدة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، بين المصريين الذين أحبوها وفرحوا لقدومها إلى مصر، وتعلقوا بمسجدها ومقامها الشريف بعد وفاتها وحتى يومنا هذا.

تتعلق قلوب المصريين بحب آل البيت، حبًا وتقربًا إلى النبي الكريم خاتم الأنبياء المرسلين، ومن بين هؤلاء السيدة نفيسة رضى الله عنها، والتي يرجع نسبها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقع مسجدها الشهير في القاهرة.

وتقديرًا من الدولة المصرية، واستكمالًا لسلسلة تطوير وتجديد المساجد الأثرية والأضرحة، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مسجد ومقام السيدة نفيسة رضى الله عنها، بعد تجديده وذلك بحضور السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، الذي ساهم في تطوير وترميم أضرحة آل البيت.

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وفي هذا التقرير، تنشر "الوفد" نسب السيدة نفيسة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأبرز المعلومات عنها.

من هي السيدة نفيسة؟

السيدة نفيسة رضي الله عنها، هي حفيدة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لابنته فاطمة وزوجها علي بن أبي طالب.

ولدت في 11 ربيع الأول 145 هـ بمكة، واسمها نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب.

انتقلت مع والدها إلى المدينة المنورة وعمرها 5 سنوات، وكانت تذهب إلى المسجد النبوي لتعلم الحديث والفقه، لذا لُقبت بـ "نفيسة العلم".

تزوجت السيدة نفيسة من إسحاق المؤتمن بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وانجبت القاسم وأم كلثوم.

انتقلت إلى مصر عام 193 هـ، ولاقت استقبال وترحاب كبير من أهلها، وكانوا يقبلون عليها لطلب العلم.

عُرفت السيدة نفيسة بالزهد وحسن العبادة والعدل، ويقال أنها حفرت قبرها بيديها، وقرأت فيه القرآن 190 مرة.

توفيت السيدة نفيسة حفيدة الرسول صلى الله عليه وسلم، في مصر عام 208 هـ، ودُفنت في مسجدها الشهير بالقاهرة.