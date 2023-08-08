ترميم مسجد السيدة نفيسة يتوافق مع المزاج العام للمصريين (فيديو)

قال الكاتب زكي القاضي، إن ترميم وتطوير مسجد السيدة نفيسة مشهد عظيم للغاية يتوافق مع المزاج العام للمصريين كونهم بطبيعتهم يحبون آل البيت، ويحرصون على زيارتهم بشكل مستمر سواء السيدة نفيسة أو السيدة عائشة أو سيدنا الحسين، وغيرهم.

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افتتاح مسجد السيدة نفيسة بعد ترميم وتطويره

وأضاف "القاضي"، خلال لقاء على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح مسجد السيدة نفيسة بعد ترميم وتطويره، ويأتي ذلك ضمن أعمال تطوير آل البيت، إذ كان هناك أعمال تطوير سابقا في مسجدي السيدة زينب وسيدنا الحسين.

كل الأضرحة يزورها المصريون على مدار عقود

وأوضح أن كل الأضرحة يزورها المصريون على مدار عقود متتابعة، إذ إنهم مرتبطون بآل البيت، مؤكدا أن وجود أعمال تطوير أخرى في أضرحة يجرى العمل عليها لافتتاحها، لكي يكون هناك مقام أو ضريح يليق بالمواطنين الذين يزورونه.