مهاجم الأهلي الجديد ينتظر رحيل أحمد القندوسي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن إدارة النادي الأهلي حسمت صفقة المهاجم الأجنبي رسميًا إلا أن الإدارة قررت تأجل الإعلان عنها حتى يتم حسم المقعد الأجنبي الذي سيتم قيده على حسابه.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الإدارة الحمراء بالتنسيق مع المدير الفني كولر قد اتخذت قرارًا برحيل لاعب الوسط أحمد القندوسي لإفساح المجال لقيد المهاجم الجديد.

كولر يرفض رحيل بيرسي تاو ومعلول وديانج:

وجاء ذلك خصوصًا أن المدرب السويسري قد رفض تمامًا فكرة رحيل أي من الثلاثي بيرسي تاو وعلي معلول وإليو ديانج إضافة إلى الوافد الجديد رضا سليم.

وأكمل شبانة إنه وبالرغم من القناعة التامة بإمكانات الجزائري إلا إنه تم اتخاذ قرار رحيله ولكن على سبيل الإعارة حتى يتم استعادته الموسم المقبل.

وأتم شبانة بأن الأهلي متخوف من رحيل القندوسي المجاني لذلك يرفض الإعلان عن اسم المهاجم.