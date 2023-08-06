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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رابطة الأندية المصرية المحترفة  تختار الشناوي أفضل حارس في الدوري المصري

محمد الشناوي
محمد الشناوي

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مساء اليوم الأحد، عن اختيارها  محمد الشناوي أفضل حارس  في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم المنقضي 2023_2024 .

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كتبت رابطة الأندية المصرية المحترفة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن أفضل حارس في بطولة الدوري المصري قائلا: "حافظ على نظافة شباكه في 17 مباراة، قاد فريقه للتتويج بلقب الدوري، محمد الشناوي أفضل حارس مرمى في الدوري المصري 2022-2023 بتصويت الجمهور.

وكانت رابطة الأندية المصرية  وضعت أربع حراس  لاختيار أفضل حارس لهذا الموسم، المهدي سليمان، أحمد الشناوي، محمد بسام محمد الشناوي.

 

تألق محمد الشناوي في هذا الموسم مع القلعه الحمراء  وظهر بمستوى مميز لهذا الموسم المنقضي، مما أجعل جماهير اختيار الحارس من عملية التصويت.

توج محمد الشناوي العديد من البطولات مع النادي الأهلى منها كأس السوبر وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا  والدوري المصري الممتاز.

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