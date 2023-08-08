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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ضياء السيد: الأهلي لديه مبررات لقرار رحيل سيد عبدالحفيظ

سيد عبدالحفيظ مدير
سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن الأفراد تنجح دائمًا داخل المنظومة، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي نجح في عمله على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أن نظام القلعة الحمراء دائمًا يعلن عن قراراته دون شرح الحيثيات، وهو ضمن نظام العمل المؤسسي الذي تتميز به القلعة الحمراء.

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وقال السيد في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الأهلي لديه بالطبع مبررات وحيثيات يضعها على الطاولة، ويتم مناقشة القرارات، والجميع يعمل دائما لمصلحة النادي الأهلي، ومن المستحيل أن يكون صدر قرار برحيل سيد عبدالحفيظ دون علم المدير الفني مارسيل كولر".

وأضاف: كولر رجل هادئ، لكنه شخصية قوية ومن المستحيل اتخاذ أي قرار يخص الجهاز الفني دون علمه، بالتأكيد قرار رحيل سيد عبدالحفيظ أخذ مشاورات كثيرة في الفترة الماضية، ومن المستحيل أن يكون رحيله من دون دون موافقة المدير الفني، وفي النهاية يجب مساندة النادي الأهلي وأن نثق في الإدارة التي تعمل وفقًا لنظام معين.

وواصل: سيد عبدالحفيظ شخص عقلاني تمامًا وقرار رحيله بالتأكيد كان مدروس بشكل جيد من إدارة النادي ولجنة التخطيط.

وأكمل: كل ما يشغلني حاليا هو ضم صفقة المهاجم للأهلي، ولا أوافق على تأجيلها لشهر يناير، وسأكون حزين لو رحل أحمد قندوسي عن الفريق فهو لاعب جيد، وجهة نظري أنه سوف ينسجم مع الفريق في الموسم المقبل، وكريستو مواليد 2003 وبالتأكيد في الموسم القادم سيتم تصعيده للفريق الأول أيضا وهو لاعب رائع للغاية.

وختم ضياء السيد تصريحاته قائلا: الفترة المقبلة ستكون صعبة للغاية وتحتاج لوجود رأس حربة قوي ولذلك لا يجب تأجيل فكرة ضم مهاجم، كما أننا نريد تحقيق نتائج جيدة في كأس العالم للأندية.
 

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