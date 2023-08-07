الوداد المغربي يدخل سباق التعاقد مع القندوسي

أكد الإعلامي محمد فاروق أن نادي الوداد المغربي دخل في سباق التعاقد مع أحمد القندوسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة في الموسم المقبل.

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وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" منح السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي الضوء الأخضر لإدارة النادي بإعارة أحمد القندوسي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة في الموسم المقبل لعدم حاجته لخدمات اللاعب الفنية ورغبته في المشاركة في المباريات بشكل مستمر".

وأضاف:"تلقى أحمد القندوسي عرضاً من نادي شباب بلوزداد الجزائري ومولودية الجزائري للتعاقد مع القندوسي ولكن اللاعب تمسك بالحصول على نفس راتبه مع الأهلي 550 ألف دولار".