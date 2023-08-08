محافظ الشرقية يهنيء طلاب الشهادة الإعدادية الناجحين بالدور الثاني

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، طلاب الشهادة الإعدادية الناجحين بامتحانات الدور الثاني، وطالبهم ببذل مزيد من الجهد والاستذكار المستمر لتحصيل أعلى الدرجات وتحقيق النجاح المشرف لهم ولذويهم متمنياً لهم التوفيق وتحقيق ما تصبو إليه نفوسهم مؤكداً أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقي الشعوب.

جاء ذلك خلال إعتماد محافظ الشرقية نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022 - 2023 بنسبه نجاح 84.62%

ومن جانبه أوضح المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم أنه تقدم لامتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة لهذا العام 20197 طالب وطالبة حضر منهم 17978 ونجح منهم 15213 طالب وطالبة.

كما اعتمد محافظ الشرقية نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 98.40% حيث تقدم للامتحان 285 طالب وطالبه حضر منهم 250 ونجح منهم 246 طالب وطالب.ة

كما إعتمد المحافظ نتيجة إمتحانات الدور الثاني للشهادتين الإعدادية للصم والإعدادية النور للمكفوفين بنسبه نجاح 100% لكل منهما.