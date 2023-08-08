السويد.. الأمطار الغزيرة تتسبب في خروج قطار عن مساره

بعد انهيار جسر للسكك الحديد جراء هطول أمطار غزيرة، خرج قطار عن مساره في شرق السويد، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح، وذلك وسط تحذيرات من مزيد من الفيضانات.

قالت الشرطة السويدية إن قطار الركاب الذي كان يقل نحو 120 شخصا كان متّجها إلى مدينة سوندسفال حين انحرفت اثنتان من عرباته الأربع قرب مدينة هوديكسفال، وفق "فرانس برس".

أضافت أنه بعد وصول الشرطة وأجهزة الإنقاذ إلى الموقع "تبين أن جسرا للسكة الحديد كان متضررا من جراء الأمطار الغزيرة قد انهار".



وجاء في بيان للشرطة السويدية "حاليا هناك ثلاثة أشخاص نقلوا إلى المستشفى، ولم تتضح خطورة إصاباتهم".



وكانت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية في السويد قد أصدرت تحذيرات عدة الإثنين.

نبّهت من هبوب رياح قوية ومن فيضانات وأمطار غزيرة في أنحاء عدة من السويد من جراء العاصفة "هانس" التي ضربت في نهاية الأسبوع.

تداعيات خطيرة على المجتمع جراء فيضانات ليومي



وتتدرج تحذيرات الوكالة من "الصفراء" إلى "البرتقالية" وصولا إلى "الحمراء"، وكانت قد أصدرت تحذيرات حمراء نبّهت فيها من "تداعيات خطيرة جدا على المجتمع" من جراء فيضانات ليومي الثلاثاء والأربعاء.



وأصدر المعهد النروجي للأرصاد الجوية تحذيرا مماثلا الإثنين، نبّه فيه خصوصا من "هطول أمطار شديدة الغزارة" في أنحاء من جنوب البلاد.



وجاء في تحذير المعهد أن "في أنحاء كثيرة، ستكون الأجواء من بين الأكثر حدّة منذ نحو 25 عاما".



لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: