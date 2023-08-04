السويد تشتعل.. مهرجان يتحول إلى معركة وإصابة عشرات الأشخاص (فيديو)

شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم، اقتحام لمهرجان أصيب خلاله أكثر من 50 شخصًا، ما دفع الشرطة لاعتقال أكثر من 100 شخص.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن معارضين للحكومة الإريترية اقتحموا مهرجانًا في العاصمة السويدية كان يشارك فيه المؤيدون لها، وذلك بعد نحو شهر من أعمال شغب عنيفة في مهرجان إريتري بألمانيا.



تجمع نحو 1000 معارض لحكومة إريتريا قرب مكان المهرجان، بعد أن سمحت الشرطة السويدية لهم بذلك، لكنهم لم يكتفوا بالاحتجاج هناك، إذ اقتحموا حواجز وضعتها الشرطة ودمروا الخيم التي نصبت في المهرجان.

أصدرت الشرطة السويدية بيانا قالت فيه إنها اعتقلت ما بين 100 و200 شخص، بعد اندلاع أعمال شغب في تجمع المعارضين قرب المهرجان.



أكدت الشرطة أنها أبقت عناصر في المكان من أجل احتواء الأعمال الإجرامية واستعادة النظام، مؤكدة فتح تحقيق في هذه الأحداث التي شملت أعمال حرق وعرقلة عمل رجال الشرطة.

وسجلت الشرطة، بحلول المساء، إصابة ما إجماليه 52 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة. وأشارت سلطات منطقة ستوكهولم إلى نقل 15 شخصًا إلى المستشفى بينهم ثمانية إصاباتهم خطيرة.

وقال متحدث باسم الشرطة لمحطة "إس في تي" إن ثلاثة من أفراد الشرطة أصيبوا أيضًا. وفتحت الشرطة تحقيقات في أعمال الشغب العنيفة والحرق العمد والتخريب الخطير لخدمات الطوارئ. وذكرت وسائل إعلام سويدية أن نحو ألف من المتظاهرين المعارضين للمهرجان تجمعوا عند الموقع وألقوا حجارة على رجال الشرطة.

وأظهرت تسجيلات حريقًا على الأقل في موقع المهرجان وسيارات مدمرة ورجالًا مسلحين بالعصي. وتحدث شهود عيان وصحفيون في الموقع عن مشاهد واشتباكات فوضوية. ووفقًا للشرطة فقد ألقي القبض على حوالي 140 شخصًا.

ولفتت الشرطة إلى أن 25 شخصا على الأقل كانوا بحاجة إلى رعاية طيبة إثر اقتحام المهرجان، سواء في موقع الحدث نفسه أو في العيادات والمستشفيات القريبة.

ترويج لحكومة إريتريا

يسكن في السويد عشرات الآلاف من ذوي الأصول الإريترية، وكان المهرجان الذي تعرض للاقتحام مكرسا للثقافة والتراث في البلد الأم، لكن معارضين يرون أنه أصبح أداة للترويج لحكومة إريتريا.

كتب وزير العدل السويدي، جونار سترومر، رسالة إلى وكالة أنباء محلية قال فيها إنه ليس من المقبول أن تجر السويد إلى النزاعات الداخلية في الدول الأخرى.

أضاف: "إذا هربت إلى السويد خوفا من العنف أو وصلت إليها في زيارة، يجب عليك ألا تتسبب في العنف هنا".

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