السويد تُؤكد: نعتزم تحسين علاقاتنا مع الدول الإسلامية

أكد وزير خارجية السويد، "توبياس بيلستروم"، لسفراء دول منظمة التعاون الإسلامي، عزم بلاده على تحسين العلاقات مع الدول الإسلامية على خلفية ما شهدته السويد من تدنيس للقرآن الكريم، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم السبت.

وقال: "سأكرس معظم فترة عملي في منصبي، لبناء علاقات مع الدول الإسلامية. أعتزم زيارة هذه البلدان ، وسندعوها بالفعل في سبتمبر إلى المفاوضات والحوار بمناسبة أسبوع الأمم المتحدة في نيويورك ".

حرق المصحف

وشدد على أن اللقاء كان "فرصة جيدة" لشرح موقف السلطات السويدية من حرق المصحف مؤخرا في بلاده .

وأضاف: "لقد كانت فرصة جيدة لشرح وتوضيح منهجنا وشرح الحريات الدستورية في السويد".

ووفقًا لصحيفة Aftonbladet، التقى الوزير السويدي مع السفراء يوم أمس الجمعة.

من ناحية أخرى، ناقش الوزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره السويدي، توبياس بيلستروم، أزمة السودان وجهود القاهرة لحلها، كما تطرقا إلى تدنيس القرآن، فيما تحدثا عن التعاون في الاقتصاد والتنمية.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية المصرية أن الاتصال بين وزيري الخارجية يأتي في ظل تكرار الجرائم المؤسفة لحرق وتدنيس المصحف الشريف في السويد، بما تمثله من تجاوز سافر لحق حرية التعبير وإساءة استخدامه على نحو يستفز مشاعر المسلمين حول العالم.

وعبّر الوزير شكري لنظيره السويدي عن استياء الجانب المصري ورفضه السماح بتكرار حوادث حرق وتدنيس المصحف الشريف في السويد، بما يتنافى مع مختلف قيم حرية التعبير وينتقص من حقوق أفراد آخرين.

كما نبه إلى أن تكرار مثل هذه الاستفزازات يقوض من جهود تعزيز التواصل وحوار الأديان، التي تسعى جميع الدول لترسيخها لتعزيز التعايش والسلم في المجتمعات.

وأعرب بيلستروم عن إدانة بلاده تكرار وقوع مثل هذه الحوادث المؤسفة في السويد، لما تنطوي عليه من إساءة لمعتقدات الغير، مشيرا إلى شروع بلاده في دراسة السبل الكفيلة للحد من هذه الأفعال العنصرية، وكذا الصور المختلفة للتعصب إزاء الدين أو المعتقد.