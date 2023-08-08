لاميتا فرنجية تتخلى عن ملابسها وتبرز منحنيات جسدها (صور)

تميل الفنانة لاميتا فرنجية لإثارة حالة من الجدل حول إطلالاتها الجرئية التي تبرز منحنيات قوامها بشكل لافت أمام رواد السوشيال ميديا بين حين لآخر، مما يعرضها لكثير من الانتقادات ولكن بلا جدوى.

وبدت لاميتا بإطلالة جريئة تشبه نجمات هوليوود، حيث خضعت لجلسة تصوير جديدة بدون ملابس لاتسبداله بـ لحاف فيبر أبيض اللون وهي تستجم بالنسيم العليل في شرفة الغرفة.

لاميتا في مرمى الانتقادات بسبب إطلالتها الجريئة

وتعرضت لاميتا لكثير من الانتقادات لإطلالتها الجريئة وجاءت أغلب التعليقات معارضه لها، رصدنا أبرزها: "الملاية ملهاش لازمة يا قلبي خلينا نتفرك على الطعامه الحلاوه، دائمًا نازعه اذا تلبس يمكن تموت، نايمه في البلكونه ملط عادي".

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها ووضعت لمسات ناعمة من المكياج مع لون البينك في الشفاه.

لاميتا فرنجية

لاميتا فرنجية من مواليد 15 نوفمبر 1981، عارضة أزياء ومذيعة وممثلة لبنانية. شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 وحلت وصيفة أولى وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005. مثلت في مسلسل عصر الحريم. شاركت الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة. و شاركت مع الفنان محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع. ومثلت فيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده» إنتاج 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.