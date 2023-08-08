طقس شديد الحرارة على كافة مدن وأحياء أسيوط

كتب - يوسف عبداللطيف :-

تشهد محافظة أسيوط، طقس شديد الحرارة على كافة الأحياء والمدن، وتصل درجة الحرارة العظمى إلى 43 درجة مئوية. من المتوقع أن تبقى الأجواء مشمسة طوال النهار، مع ظهور بعض السحب العالية هنا وهناك.

تنصح الهيئة المصرية للأرصاد الجوية باتباع إجراءات الوقاية اللازمة للتعامل مع هذه الأجواء الحارة. يُنصح الأشخاص بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة في فترات الظهيرة والعصر، وارتداء ملابس خفيفة ومريحة وغطاء رأس لحماية البشرة والشعر من حروق الشمس. كما يجب شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على الترطيب وتجنب الإصابة بالجفاف.

هذه الحرارة العالية قد تؤثر على النشاطات اليومية العادية، وقد تحتاج بعض المهن والأعمال إلى اتخاذ تدابير إضافية لتجنب الإرهاق الحراري. يجب على الأشخاص الالتزام بمواعيد تناول الوجبات وضمان تناول الطعام الصحي الذي يحتوي على العناصر الغذائية اللازمة للتعامل مع هذه الحرارة الشديدة.

وفي حال الشعور بالدوار أو الإعياء أو أي أعراض غير طبيعية، يجب التوقف عن النشاط الجسدي والتوجه لمكان مظلل والراحة قليلاً حتى يتم استعادة الحالة الطبيعية.

من المتوقع أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة في المدينة خلال الأيام المقبلة، لذا يجب على السكان البقاء على دراية بحالة الطقس واتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة حفاظاً على سلامتهم.

الطقس في اسيوط غير صحي

قد تظهر التداعيات الصحية في الحال على الأفراد المصابين بالحساسية، وربما يعاني الأصحاء من صعوبة في التنفس وتهيج في الحلق عند التعرض للهواء لفترات طويلة، ولذلك ينبغي تقليل الأنشطة الخارجية