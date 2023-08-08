الأسبوع الثقافي يتحدث عن الدروس المستفادة من قصة سيدنا إبراهيم

أقيمت فعاليات اليوم الثاني للأسبوع الثقافي في ‏ست وعشرين ‏محافظة الإثنين 7 أغسطس 2023م، حيث تناول الأسبوع الثقافي الحديث عن: "الدروس المستفادة من قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام"، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وقد أكد العلماء أن قصةَ سيدنا إبراهيم (عليه السّلام) من أطول القصص القرآني بعد قصة سيدنا موسى (عليه السّلام)، وأن آياتها نزلت المرحلة المكيّة واستمر نزولها حتى أواخر المرحلة المدنيّة، مما يؤكد أن قصة سيدنا إبراهيم (عليه السلام) التي أخذت هذه المساحة الكبيرة في القرآن الكريم، وأخذت هذه المدة في نزول الوحي لها دور كبير في تحقيق أهداف القرآن الكريم ومقاصده، فسيدنا إبراهيم (عليه السّلام) خليل الرحمن ومَثَلٌ أعلى للبشر، فعن ابن مسعود (رضي الله عنه) عن النبي (صلّى الله عليه وسلّم) قال: لقيت إبراهيم ليلة أُسري بي، فقال: يا محمد أقرئ أمّتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غِراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأن كل موضع من مواضع القصة القرآنية جاء في مكانه ليعالج حالة معينة في واقع الحياة ويحقق أكثر من هدف وأكثر من مقصد.

أماكن إقامة الأسبوع الثقافي

جدير بالذكر أن الأسبوع الثقافي أقيم بالمحافظات التالية:

وفي محافظة المنيا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الإمام القرطبي.‎

وفي محافظة البحر الأحمر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السنوسي.

وفي محافظة دمياط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.‎

وفي محافظة شمال سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السلام المساعيد.

وفي محافظة الدقهلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الإيمان.‎

وفي محافظة جنوب سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد حي النور.

وفي محافظة بورسعيد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الإحسان.‎

وفي محافظة الإسماعيلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العادل.‎

وفي محافظة مطروح أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمة – شارع المطار-.

وفي محافظة القليوبية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير بيبرس.‎

وفي محافظة قنا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد آل الشرقاوي.‎

وفي محافظة البحيرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السبكية.‎

وفي محافظة المنوفية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد زوين.‎

وفي محافظة الغربية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد ابن عروس.‎

وفي محافظة الإسكندرية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد حوض 10.‎

وفي محافظة الشرقية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.‎

وفي محافظة أسيوط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد قراعة.‎

وفي محافظة أسوان أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الحاج حسن.‎

وفي محافظة الوادي الجديد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد حي المجاهدين.‎

وفي محافظة بني سويف أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو بكر الصديق – الشيخ علي.

وفي محافظة الجيزة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الحصري.‎

وفي محافظة الفيوم أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.‎

وفي محافظة سوهاج أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو تتي.‎

وفي محافظة كفر الشيخ أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العسوية.‎

وفي محافظة الأقصر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد محمد حسين.‎

وفي محافظة السويس أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الإمامين – السيد هاشم.