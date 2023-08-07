وكيل وزارة الاوقاف يلتقي بالعمال الجدد بالمساجد

برعاية كريمة من أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتأهيل والتدريب لجميع العاملين بها لإعداد كوادر قادرة على آداء رسالة المساجد التقى فضيلة الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالأسكندرية بمسجد سيدي جابر الشيخ العمال الجدد الذين استوفوا أوراق تسلمهم العمل لشرح مهام عملهم وبعض الاساسيات كالتدريب على استخدام أدوات الإطفاء ونحو ذلك وتستمر هه الدورة ثلاثة أيام يتم بعدها مباشرة إتمام التعاقد وذلك بحضور السيد مدير الشئون القانونية والسيد مسئول الموارد البشرية بالمديرية.برعاية كريمة من معالى أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتأهيل والتدريب لجميع العاملين بها لإعداد كوادر قادرة على آداء رسالة المساجد التقى فضيلة الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالأسكندرية بمسجد سيدي جابر الشيخ العمال الجدد الذين استوفوا أوراق تسلمهم العمل لشرح مهام عملهم وبعض الاساسيات كالتدريب على استخدام أدوات الإطفاء ونحو ذلك وتستمر هه الدورة ثلاثة أيام يتم بعدها مباشرة إتمام التعاقد

وذلك بحضور السيد مدير الشئون القانونية والسيد مسئول الموارد البشرية بالمديرية.

وفي كلمته أكد فضيلته أن خدمة بيوت الله شرف، وعمارتها وصيانتها ونظافتها أمر نتقرب به إلى الله تعالى، مؤكدا أن الله قد اختص العاملين بالمساجد بأشرف الأعمال وأجلها وأعظمها ثوابا وهو خدمة بيوت الله، ولنا في نبي الله إبراهيم ونبي الله إسماعيل أسوة حسنة، فالله أمرهما بقوله تعالى (وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ)

وعلينا جميعا أن نتقى الله في أعمالنا وأن نتحرى الحلال فلقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} [المؤمنون:٥١] وقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} [البقرة:١٧٢] ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب! يا رب! ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له؟!).

نسأل الله (عز وجل) أن يعينكم على ما أقامكم فيه، وأن يرزقكم الإخلاص في النية والعمل، وأن تكونوا جميعًا قدوة بسلوككم وإخلاصكم وتفانيكم في عملكم، والله من وراء القصد وإليه المرجع والمصير

