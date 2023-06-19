منتخب فرنسا يؤكد صدارة مجموعته بالفوز على اليونان بتصفيات اليورو

حقق المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم فوزًا ثمينا على نظيره منتخب اليونان بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين على أرضية ملعب «فرنسا» معقل الديوك. ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2024.

إقرأ أيضًا..





وسجل هدف الفوز الوحيد للديوك الفرنسية في اللقاء كيليان مبابي من ركلة جزاء في الدقيقة 55 من عمر الشوط الثاني من المباراة.

وبهذ الفوز يرتفع رصيد المنتخب الفرنسي إلى النقطة الثانية عشر في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الاوروبية محققا العلامة الكاملة، فيما يتوقف منتخب اليونان عن المركز الثاني برصيد 6 نقاط جمعهم من الفوز في أول مباراتين.

تشكيل منتخب فرنسا أمام منتخب اليونان

خاض المدير الفني ديدييه ديشامب مدربومنتخب فرنسا مباراته اليوم أمام اليونان بالتشكيل الآتي:

في مركز حراسة المرمى: مايك ماينان.

فيوخط الدفاع: جوليس كوندي - دايوت أوباميكانو - إبراهيما كوناتي - ثيو هيرنانديز.

في خط الوسط: أوريلين تشواميني - إدواردو كامافينجا - أنطوان جريزمان.

فيةخط الهجوم: كينجسلي كومان - كيليان مبابي - راندال كولو مواني.

ويتواجد منتخبا فرنسا واليونان في المجموعة الثانية من مجموعات التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، رفقة كل من منتخب هولندا وأيرلندا وجبل طارق.

ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات أمم أوروبا

فرنسا: 12 نقاط.

اليونان: 6 نقاط.

هولندا: 3 نقطة.

أيرلندا: بدون رصيد من النقاط.

جبل طارق: بدون رصيد من النقاط.



في سياق متصل شدد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، أن تدريب منتخب بلاده خلال الفترة الحالية ليس المناسب، خاصة بعدما جدد المدرب ديديه ديشامب، المدير الفني للديوك، عقده مع الاتحاد الفرنسي عقب نهاية كأس العالم قطر 2022.

وأوضح زيدان أنه عندما كان في فريق كان كان يحلم باللعب لبوردو، وبعدها يوفنتوس ومن ثم ريال مدريد.

وأكد أنه لم يخطط لأي شئ بشكل عام خلال الفترة المقبلة، وعندما توليت تدريب ريال مدريد وتوجت بالكثير من البطولات كنت بحاجة للراحة والتنفس بعض الشئ .

وكان المنتخب الفرنسي قد خسر لقب كأس العالم قطر 2022 لصالح نظيره الأرجنتيني، بعدما حسمها الأخير بركلات الترجيح، عقب نهاية المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 3/3.