حارسة منتخب المغرب للسيدات.. الخسارة من ألمانيا مسؤوليتي وأتمني أن تمحي من مسيرتي

علقت خديجة الرميشي حارسة مرمي منتخب المغرب لكرة القدم النسائية وفريق الجيش الملكي عن الخسارة الكبيرة من منتخب ألمانيا في إفتتاح مباريات كأس العالم للسيدات.

وخسر منتخب المغرب للسيدات بسداسية نظيفة في أولي مباريات المجموعة الثامنة، من بطولة كأس العالم للسيدات، التي تنظمها أستراليا ونيوزيلندا بمشاركة 32 منتخب.

وقالت خديجة الرميشي في تصريحات إعلامية مغربية،: " مباراة ألمانيا كانت أسوأ مبارياتنا على الإطلاق، أعلم أنني لم أكن في الحالة المطلوبة مني، وكلفت منتخب بلادي خسارة صعبة أمام وصيف العالم، هذه المباراة كانت أصعب لحظات مرت عليا في حياتي، 90 دقيقة أتمنى أن تنمحي من مسيرتي ومسيرتنا جميعا".

وتابعت: أتحمل جزءا كبيرا من الخسارة ولن أحمل زملائي النتيجة، لم نكن جميعا موفقين وعدم قرأت المباراة جيدا والأخطاء في تقدير المواقف خلال المباراة".

وأختتمت: " الآن نركز على مباراة كوريا ونأمل أن نظهر بصورة جيدة، نريد أن نصالح جموع الشعوب العربية".

المنتخب المغربي في كأس العالم للسيدات

يتواجد المنتخب المغربي في المجموعة الثامنة والأخيره من كأس العالم والتي تضم كل من منتخبات كولومبيا وألمانيا وكوريا الجنوبية.

يحتل المنتخب المغربي للسيدات المركز الـ 72 عالميًا ورقم 7 على ترتيب منتخبات قارة أفريقيا.

تأهل المنتخب المغربي لكأس العالم للسيدات بعد فوزه على بوتسوانا بهدفين مقابل هدف، في دور الثمانية من كأس الأمم الأفريقية للسيدات وتأهله لنصف نهائي المسابقة.

من أبرز عناصر المنتخب المغربي للسيدات اللاعبة غزلان الشباك البالغة من العمر 32 عاما، وهي ابنة العربي الشباك اللاعب الدولي السابق للمنتخب المغربي لكرة القدم.