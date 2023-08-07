سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الإثنين.. عيار 24 بـ2463

يبحث الكثيرون عن أسعار الذهب لحظة بلحظة سواء المستثمرين أو المقبلين على الزواج، وترصد بوابة "الوفد" أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الاثنين 8 - 7 - 2023، وفقا لاَخر تحديث.

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سعر الذهب اليوم في مصر

عيار 21

الأوسع انتشارًا حوالي 2,145 جنيها للبيع و 2,155 جنيها للشراء.

عيار 24

الأعلى فئة حوالي 2,451 جنيها للبيع و 2,463 جنيها للشراء.

عيار 18

الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 1,839 جنيها للبيع و 1,847 جنيها للشراء.

عيار 14

الأقل فئة حوالي 1,430 جنيها للبيع و 1,437 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

17,160 جنيها للبيع و 17,240 جنيها للشراء.

سعر الأونصة الذهب

76,239 جنيها للبيع، و 76,595 جنيها للشراء.

كيلو الذهب

2,451,429 جنيها للبيع، و 2,462,857 جنيها للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب، منها، معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما تشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.