أسعار صرف الدولار اليوم في محال الصرافة والبنوك

شهد سعر الدولار بداية تعاملات اليوم الثلاثاء حالة من الاستقرار في محال الصرافة والبنوك المصرية وماكينات الصرف الاٌلي “ATM”، وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدولار الأمريكي.

وتحرص “الوفد” على تقديم هذه الخدمة للوقوف على آخر المستجدات السعرية لجميع السلع، لاسيما العملات، وبالاٌحرى الدولار الأمريكي، العملة الأكثر رواجًا، التي تشغل الراٌي العام من مستوردين ورجال أعمال وأصحاب المصانع، وجاءت أسعاره على النحو الآتي:

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي:

سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي، استقرارًا مقابل الجنيه المصري، حيث بلغ نحو 30.86 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر:

ا ستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية:

في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار اليوم استقرارًا، نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي:

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و30.86 جنيه للبيع.



