عقب سيجارة يتسبب في حريق 5 منازل بشبرا الخيمة|التفاصيل كاملة

شهد شارع الشعراوي دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، مساء أمس، حريقا نشب في عدد من العشش بأسطح المنازل بسبب إلقاء عقب سيجارة، ما أسفر عن إصابة شخص جرى نقله للمستشفى، وتم السيطرة الكاملة على الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية.

عقب سيجارة يتسبب في حريق 5 منازل



وكشفت المعاينة الأولية، أن بداية الحريق قد نشب في أحد أبراج الحمام أعلى المنازل، وسقط على جانبيه من آثار الحريق فامتد الحريق إلى 5 منازل مجاورة وتمت السيطرة على الحريق دون أن يصل إلى الشقق السكنية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق شب بعدة منازل بشارع متفرع من شارع الشعراوي بمنطقه بهتيم بحي شرق شبرا الخيمة، وتم إخماد الحريق دون أن يمتد للشقق السكنية، وأصيب شخص وجرى نقله لمستشفى لاتخاذ اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وملابساته وخسائره.

وكان مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، قد تلقى إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد بنشوب حريق بـ 5 منازل التابع لدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وعلى الفور انتقل الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وجرى الدفع ب 10 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، ومنع امتداد الحريق للشقق السكنية، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق التحقيق.

