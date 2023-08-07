حريق محل لحوم في الجمرك بالإسكندرية

اندلع حريق فى أحد المحال لبيع اللحوم بشارع إسماعيل صبري يمنطقة الجمرك بمحافظة الإسكندرية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الجمرك ، يفيد بنشوب حريق بأحد محال بيع اللحوم ،دون حدوث إصابات بين المواطنين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة الجمرك ورجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، ترافقهم سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتمت عملية السيطرة على الحريق ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات .

وفى سياق أخر تمكنت الأجهزة الأمنية من القاء القبض على 6 عناصر إجرامية بالإسكندرية لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم حشيش وهيروين بـ1.1 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية قيام (عدد 6 عناصر إجرامية لـ"أربعة منهم معلومات جنائية") بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم ىشرطة (أول وثان العامرية) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم(كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرامًا- كمية من مخدر الهيروين –سلاح أبيض– ميزان حساس).

وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(1,100,000) واحد مليون ومائة ألف جنيه" تقريبًا.