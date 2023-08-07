أخمدت قوات الحماية المدنية بالقليوبية ، حريق شب في شقة سكنية بالطابق السابع بشارع الأشراف دائرة قسم شرطة الخصوص دون خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وانتداب المعمل الجنائى لفحص أسباب الحريق وخسائره.

السيطرة علي حريق شقة سكنية بالخصوص

البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حريق في شقة سكنية بالطابق السابع بمنطقة الإشراف دائرة قسم شرطة الخصوص.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق وجرى الدفع بسيارتي إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وكشفت المعاينة الأولية عن الحريق، أن سبب اندلاع الحريق في الشقة ماس كهربائي.

السيطرة علي حريق في منزلين بقنا

كما سيطرت قوات الحماية المدنية في قنا على حريق نشب داخل منزلين، بقرية فاو بحري التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تعود تفاصيل الواقعة حينما تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد نشوب حريق داخل منزلين في قرية فاو بحري بمركز دشنا.

تبين أن الحريق نشب داخل منزلين في قرية فاو بحري بمركز دشنا، بسبب فرن بلدي، وسرعان ما تمت السيطرة عليه قبل امتداده للأماكن المجاورة، دون خسائر بشرية.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.