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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بالفيديو ..أهداف ودية ليفربول ودارمشتات الألماني.. محمد صلاح سجل

ليفربول
ليفربول

حقق الفريق الاول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي فوزا كبيرا على  نظيره فريق دارمشتات الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية والذي أقيم على ملعب "ديبديل ".

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محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول الرسمي لمباراة دارمشتات

افتتح الريدز أول أهداف المباراة عن طريق الدولي المصري محمد صلاح والذي أستغل ركنية نفذت داخل منطقة الجزاء  ليسددها في الشباك في الدقيقة 5 من بداية أحداث المباراة، ثم أضاف جوتا الهدف الثاني بعد صناعة من صلاح ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 10.

وبعد دقيقتين نجح فريق دارمشتات في تقليص الفارق عن طريق ماتياس هونساك ، لينتهي الشوط الأول بتقدم الريدز بهدفين مقابل هدف. 

ونجح لويس دياز خلال الشوط الثاني في تسجيل ثلاث أهداف ليفربول في  الدقيقة الـ 59 .

أهداف ودية ليفربول ودارمشتات الألماني

 

ومن المقرر أن يفتتح الفريق الكروي بنادي ليفربول مشواره في الموسم الجديد من الدوري الانجليزي بمواجهة تشيلسي يوم الأحد المقبل الموافق 13 أغسطس.
 

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