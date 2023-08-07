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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول الرسمي لمباراة دارمشتات

محمد صلاح
محمد صلاح

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول ، عن التشكيل الذي يخوض به مباراة دارمشتات في المباراة المرتقبة مساء اليوم  على ستاد ديبدالي تأتي المباراة الودية استعدادًا للموسم الجديد.

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محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع في ودية دارمشتات الليلة

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موعد مباراة ليفربول ودارمشتات الودية الليلة والقناة الناقلة

 

تشكيل ليفربول  الرسمي لمباراة دارمشتات

في حراسة المرمي : أليسون .

في خط الدفاع : ألكسندرارنولد   كوناتي _   فان دايك _  روبرتسون .

في خط الوسط : ماك أليستير  سوبوسلاي  _ جاكبو .

في خط الهجوم : محمد صلاح  ديز _  جوتا.

من المقرر ان يقود محمد صلاح نجم ليفربول  هجوم الفريق  مع البرتغالي جوتا  في لقاء دارم شتات.

 

موعد مباراة ليفربول ودارمشتات الودية الليلة والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ودارمشتات، على ملعب ديبديل والذي يقع في بريستون بإنجلترا في تمام التاسعة مساء اليوم الإثنين، بتوقيت القاهرة والسعودية

 

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