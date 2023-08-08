نيمار يكشف لإدارة سان جيرمان رغبته في الرحيل

كشف النجم البرازيلي نيمار لإدارة باريس سان جيرمان رغبته في الرحيل عن نادي العاصمة.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان قبل 6 أعوام في أغسطس 2017 مقابل 222 مليون يورو تمثل قيمة كسر عقده مع برشلونة الإسباني، جعلته اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم.

وتردد بأن اللاعب لم يكن راضياً عن تجمع الجماهير الغاضبة أمام منزله، إذ يرى اللاعب أن النادي لم يفعل شيئاً لحمايته.

وضاعف نيمار من مشاكل باريس سان جيرمان الذي تركه ليونيل ميسي وأبلغه كيليان مبابي بعدم رغبته بالاستمرار لما بعد نهاية الموسم المقبل.

وتوج نيمار مع سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي خمس مرات لكنه فشل في التتويج معه بلقب دوري أبطال أوروبا، وهو اللقب الذي فاز به مع برشلونة في 2015.