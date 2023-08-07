أندية السعودية تغري محمد صلاح بالملايين و"كلوب" يستغيث بالفيفا.. فيديو

قال الكابتن إبراهيم هلهول، المدرب بالدوري الإنجليزي، إن محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الوطني المصري، لن ينضم إلى الدوري السعودي على خلفية الأنباء التي ترددت عن نية الأندية السعودية ضمه مهما تكلفت الصفقة.

وأضاف خلال مداخلة عبر “سكاي بي”، مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، على قناة الحدث اليوم، أن محمد صلاح سيعلن اعتزاله ولن ينتقل لأي نادي غير ليفربول وسيتعاقد فيه، منوهًا إلى أن وكيل اللاعب قال إن صلاح لو كان يفكر في الانتقال لناد آخر ما جدد لليفربول العام الماضي.

كلوب يستنجد بالفيفا

ولفت إلى أن مدرب ليفربول خرج بتصريحات مستنجدًا فيها بالفيفا بغلق موسم الانتقال الصيفي حتى يمنع انتقال أفضل لاعبي أوروبا إلى السعودية التي تخطط لجعل دوريها من أقوى الدوريات في العالم.

وأشار إلى أن محمد صلاح يبحث عن الإنجازات ويريد تحقيق أهدافا ذاتية ويصبح “رقم واحد” في إنجلترا، وهو لن يتحقق في السعودية التي تحتاج إلى التأقلم.

ونوه إلى أن محمد صلاح حقق شهرة عالمية ويسير على خطى ثابتة في تحقيق الأرقام والأهداف الصعبة في إنجلترا، مؤكدًا أن صلاح وأسرته يتمتعوا باستقرار كبير في المملكة المتحدة.