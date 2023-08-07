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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

حقيقة انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة السعودي

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف الكابتن إبراهيم هلهول أول مدرب مصري محترف في إنجلترا، حقيقة ما يتردد بشأن انتقال اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، إلى نادي اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. 

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 قال هلهول، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الإثنين، أن محمد صلاح لم يذهب لأي دوري غير الدوري الإنجليزي، وصلاح ينوي أن ينهي مسيرته في نادي ليفربول الإنجليزي.

 تابع الكابتن إبراهيم هلهول مدرب بالدوري الإنجليزي، أن محمد صلاح لا ينظر للأموال تمامًا، والدوري السعودي يحاول استقطاب جميع اللاعبين في الدوري الإنجليزي.

 أكمل الكابتن إبراهيم هلهول مدرب بالدوري الإنجليزي، أن مدرب نادي ليفربول يورجن كلوب طالب بغلق الانتقالات الصيفية الحالية بسبب الدوري السعودي، مشيرًا إلى أن محمد صلاح يسعى لتحطيم مزيد من الأرقام القياسية في نادي ليفربول الإنجليزي.

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