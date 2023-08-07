تامر أمين يهاجم محمد رمضان بسبب خلع الملابس (فيديو)

هاجم الإعلامي تامر أمين، الفنان محمد رمضان بسبب ظهوره في آخر حفلة غنائية خالعا ملابسه ، معقبا:" مش عارف إيه كيف القلع ده"



وقال تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار " مساء اليوم الإثنين : "ليه لازم محمد رمضان يقلع في كل حفلة، وهل ينفع أطلع عليكم في البرنامج بالبنطلون بس؟؟".

محمد رمضان أحد أكثر النجوم شعبية ونجاحا وشهرة

وأضاف تامر أمين :" محمد رمضان أحد أكثر النجوم شعبية ونجاحا وشهرة، وما الداعي لإثارة الجدل والقيام بأفعال استثنائية تتسبب في حالة نقد كبيرة ضده"، مردفا: "محمد رمضان موهبة جميلة لازم يحافظ على قيمته وهو لا يحتاج إلى أن يظهر بنصف ملابس في حفلاته الغنائية ".

وأردف :"أنا مستخسر الموهبة العظيمة الخاصة بمحمد رمضان إنها تروح في خلع الملابس في الحفلات الخاصة به ".