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الإثنين 07 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

تامر أمين يهاجم محمد رمضان بسبب خلع الملابس (فيديو)

الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين

هاجم الإعلامي تامر أمين، الفنان  محمد رمضان بسبب ظهوره في آخر حفلة غنائية خالعا ملابسه ، معقبا:" مش عارف إيه كيف القلع ده"
 

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تامر أمين عن واقعة الشحات والشيبي: لعنة الله على السوشيال ميديا (فيديو)

وقال تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار " مساء اليوم الإثنين : "ليه لازم محمد رمضان يقلع في كل حفلة، وهل ينفع أطلع عليكم في البرنامج بالبنطلون بس؟؟".

محمد رمضان أحد أكثر النجوم شعبية ونجاحا وشهرة

وأضاف  تامر أمين :" محمد رمضان أحد أكثر النجوم شعبية ونجاحا وشهرة، وما الداعي لإثارة الجدل والقيام بأفعال استثنائية تتسبب في حالة نقد كبيرة ضده"، مردفا: "محمد رمضان موهبة جميلة لازم يحافظ على قيمته وهو لا يحتاج إلى أن يظهر بنصف ملابس في حفلاته الغنائية ".

وأردف :"أنا مستخسر الموهبة العظيمة الخاصة بمحمد رمضان إنها تروح في خلع الملابس في الحفلات الخاصة به ".

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