تامر أمين عن واقعة الشحات والشيبي: لعنة الله على السوشيال ميديا (فيديو)

استنكر الإعلامي تامر أمين، تكرار الحديث بشكل متزايد عن أزمة حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبي، لاعب بيراميدز بعد اعتداء الشحات على زميله في نادي بيراميدز.

وقال "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار" أن أزمة حسين الشحات مع محمد الشيبي أصبحت مادة ثرية جدا للاهتمام والتسلية والمزايدات وتصفية الحسابات والتأويلات وغيرها، "الفاضي يعمل قاضي زي ما بيقولوا، والسوشيال ميديا ماسكين القصة وبزيادة".

واقعة حسين الشحات يحدث مثلها في كل ملاعب العالم،

وتابع تامر أمين، أن واقعة حسين الشحات يحدث مثلها في كل ملاعب العالم، "افتكروا ليا بلد مش بيحصل فيها عنف واحتكاك بين اللاعبين، ماعدا اليابان اللي بعتبرها كوكب آخر في طريقة تعاملهم بسبب الأخلاق وكل ما يتعلق بهم".

وأشار إلى أنه تواصل معه أحد الأصدقاء في المغرب، ويلومه بسبب تصريحاته التي يدافع فيها عن حسين الشحات، وعن العنف وما إلى ذلك، وذكر أن أحد المواقع المغربية نشر أنه يؤيد حسين الشحات ويؤيد اعتدائه على محمد الشيبي، إلا أنه نفى هذا الكلام، وأكد أنه لم يصرح هذه التصريحات، مضيفا: "لعنة الله على السوشيال ميديا، وعلى المفبكرين، وعلى المزورين على السوشيال ميديا".

ما فعله حسين الشحات فعل مشين

وشدد تامر أمين على أنه أكد أن ما فعله حسين الشحات فعل مشين، و أمر خاطيء ويستحق عليه العقاب، فضلا عن أن حسين الشحات اعتذر ثلاث مرات ومع اعتذاره يرى أنه لا يتم رفع العقوبة المالية الموقعة عليه من اتحاد الكرة أو النادي الأهلي، "كلامي اتحور واتقال إن أنا بأيد ما فعله حسين الشحات".

واختتم: "بيصطادوا في حتة غلط، المغرب أيقونة بالنسبة ليا، وبعشق المغرب والمغاربة، وفي كأس العالم كنت بشجعهم أكثر من المغاربة نفسهم".

وأصبحت واقعة اعتداء حسين الشحات على محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، عقب انتهاء المباراة التي جمعت بين كلا من الأهلي وبيراميدز ، والتي انتهت بفوز النادي السماوي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في مباراة تحصيل حاصل، بعدما حسم المارد الأحمر لقب الدوري المصري الممتاز، هي حديث الوشيال ميديا