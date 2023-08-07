حملة للمرور على المحال التجارية بحيِّ ثالث الإسماعيلية

تم المرور على المحال التجارية فى حيِّ ثالث بالإسماعيلية بمناطق (طريق صبري مبدى، محال حديقة الخالدين)، وذلك للتنبيه على عدم إضاءة الإنارة خارج المحال؛ تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية وقرارات مجلس رئاسة الوزراء بخفض استهلاك الكهرباء.

بجانب مراجعة تراخيص تشغيل المحال التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وذلك بحضور معاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المتطورة، رئيس حي ثالث، نائب رئيس الحى، قسم الإشغالات بالوحدة المحلية، ومباحث الكهرباء.

واشارة محاسب محمد صابر رئيس حى ثالث الاسماعيلية أن الحملات مستمرة وتم تكليف الإدارة المحلية وإدارة الرخص بالمرور والمتابعة وعمل تقرير اسبوعى وعرضه على الوزير المحافظ فهمى بشارة وايضا إزالة كافة المخالفات والتعديات على حرم الشوارع والارصفة من قبل الباعة الجائلين

جاء ذالك تنفيذًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء، وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بترشيد استهلاك الكهرباء في الإنارة العامة والمحال التجارية.