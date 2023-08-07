الأرصاد تحذر المصيفين من 4 أيام "هائجة" وتعلن عن أمطار في عز الصيف

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الصيف يتميز بالاستقرار في الأحوال الجوية، ويفتقد للظواهر الجوية التي تتميز بها الفصول الأخرى.

ونوه إلى أن الموجة الحارة ليست ظاهرة جوية فهي تعتبر ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة يتلوها انخفاض، مؤكدًا أنه خلال الفترة المقبلة سيلاحظ انخفاض في درجات الحرارة من 3 إلى 4 درجات وستكون درجة الحرارة حول المعدلات الطبيعية؛ حيث تسجل القاهرة ما بين 34 إلى 35 درجة مع نهاية الأسبوع.

4 أيام أمواج هائجة:

ولفت إلى أن الرطوبة تشعر المواطنين بارتفاع درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن السواحل الشمالية وخصوصًا الشواطئ العامة المشهورة بالمصايف ستشهد ارتفاعًا للأمواج من يوم الأربعاء وحتى يوم السبت المقبلين، ناصحًا المصيفين بتوخي الحذر الشديد منعًا لحوادث الغرق.

وعن الأمطار والرياح المثيرة للأتربة، أفاد أن الفاصل المداري الموجود في شمال السودان سيرتفع على الحدود الجنوبية في أبي سمبل وأسوان والوادي الجديد، ما يولد هطولًا للأمطار مصحوبة برياح وربما أتربة صحراوية لكنها لن تؤثر على حركة ونشاط المواطنين.