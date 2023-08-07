جوارديولا يعلق على الوقت الضائع: سنلعب حتى الـ 9 صباحًا

علق الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، على قانون الوقت بدل الضائع، والذي طُبق خلال مواجهة فريقه أمام اَرسنال في نهائي كأس الدرع الخيرية.

وكان اَرسنال قد حقق الفوز على المان سيتي، بركلات الترجيح، بعدما تعادل الجانرز في اللحظات الأخيرة من المباراة، ليتوج باللقب.

وأكد جوارديولا أنه مباريات الدوري الإنجليزي بعد تطبيق قانون الوقت بدل الضائع ستسمر حتى التاسعة صباحًا، مما يعني أن المباراة ستصل لـ 100 دقيقة.

تصريحات جوارديولا

تحدث جوارديولا عقب نهاية مباراة مانشستر سيتي أمام اَرسنال، حيث قال: "يجب علينا اعتياد هذا الأمر، أشعر أن المباراة لم يضيع خلالها كل هذا الوقت، من أجل تمديد اللعب لـ8 دقائق إضافية، ولا أتحدث بذلك لأننا كنا متقدمين في النتيجة".

وتابع: "المجلس الدولي لكرة القدم لا يتشاور مع المدربين واللاعبين، علينا تقبل هذا القانون مع ذلك الكم من المباريات".

وواصل: "خلال الوقت الحالي المباريات ستصل إلى 100 دقيقة، لم يحدث أي شيء اليوم وتم إضافة 8 دقائق، تم تمديد الوقت من أجل الأهداف".

وأتم جوارديولا تصريحاته:"إذا كانت النتيجة 4-3، وتم وضع 45 ثانية من أجل 7 أهداف، فسنصل للساعة التاسعة صباحًا ونحن لا نزال نخوض المباراة".