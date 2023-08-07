اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: الجميع ينتظر عودة الوفد إلى مكانته المستحقة

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: الجميع في مصر وخارجها ينتظرون عودة الوفد إلى المكانة المستحقة".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

عبدالسند يمامة: الضمانات القانونية ومحبة المصريين وراء الترشح لانتخابات الرئاسة

الوفديون يؤكدون بذل قصارى الجهد بما يليق ببيت الأمة

الجميع في مصر وخارجها ينتظرون عودة الوفد إلى المكانة المستحقة

د. وجدي زين الدين يكتب: وحدة السودان وسلامة أراضيه

مصر تقود عملية "لم الشمل" في السودان

وزير الخارجية: مبادرة دول الجوار طوق نجاة للشعب السوداني

"الخرطوم" توجه الشكر لمصر والرئيس السيسي

"السيسي" يمنح سلطان طائفة البهرة وشاح النيل

"أوسوريو" مستمر مع الزمالك.. و"فتوح" يوافق على تجديد عقده

"كولر" يطالب الأهلي بحل أزمة "كهربا"

ارتفاع حصيلة شهداء الضفة المحتلة.. وعدوان إسرائيلي على دمشق