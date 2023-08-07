درة زروق تتألق ببنطال ممزق وتوب أسود في شوارع تونس

شاركت الفنانة التونسية درة زروق جمهورها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أثناء استمتاعها بعطلتها في بلدها "تونس".

درة زروق

بدت درة بإطلالة كاجوال عصرية، مرتدية بنطال جينز بصيحة الهايويست، وممزق من أحد الساقين، ونسقت عليه توب أسود مُجسم مكشوف الأكتاف؛ مما أبرز رشاقتها وقوامها الممشوق.

انتعلت درة صندلًا أسود، يتناغم مع لون التوب، وحملت حقيبة كبيرة الحجم باللوني الأسود والبيج، وتزينت بمجموعة من المجوهرات المميزة، فضمت عقدًا مرصعًا بالألماس، وأساور ذهبية في إحدى اليدين، وإسورة رقيقة باللون الأخضر في اليد الأخرى.

درة زروق

من الناحية الجمالية، اعتمدت درة زروق تصفيفة شعر بسيطة، فقسمت شعرها إلى نصفين، وتركته يتدلى على ظهرها بصيحة الويفي الناعمة، بالإضافة لغرة بسيطة تنسدل على جانبي وجهها.

لم يظهر مكياجها بوضوح، لإرتدائها نظارة شمسية كبيرة الحجم باللون الأسود، واختارت أحمر شفاه باللون النود الفاتح.