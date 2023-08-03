درة زروق تحيي موضة السيتينات بلمسة 2023

تعد النجمة التونسية درة زروق من أبرز نجمات الفن اللاتي حفر اسمائهن بحروف من ذهب في عالم الموضة العربية والعالمية لتصبح مثال للمرأة العربية الأنيقة أمام عدسات وانظار العالم الغربي.



وتبدع درة في اختيار الأزياء التي تعكس ذوقها الرفيع لتطل كالزهرة في بستان عالم الموضة بين حين لآخر بأحدث صيحات الموضة العالمية، وهذا ما اكدته في أحدث ظهور لها، حيث ارتدت فستان صيفي طويل مجسم من اعلى وفضفاض من اسفل، صمم من قماش ناعم بأرضية بيضاء ورسومات حمراء في سوداء لافته، لتعلن من جديد ان الأناقة عنوانها الحقيقي في الحياة.



اما من الناحية الجمالية، اختارت ترك خصلات شعرها الأسود الناعم المموج منسدل بحرية فوق كتفيها ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.



وتملك درة علامة تجارية شهيرة تهتم بكل ما يخص المرأة العربية وتمزجه مع طابع وتحرر المرأة الغربية نسيج متكامل يعكس مدى أناقتهن.



وشاركت درة في العديد من الأعمال الفنية والدرامية ليلمع اسمائها من جديد في عالم الدراما بمشاركتها في مسلسل الاجهر مع النجم عمرو سعد

درة



حاصلة علي شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية من تونس العاصمة. دخلت ميدان الفن إثر انضمامها لفرقة التياترو، حيث شاركت لأول مرة في مسرحية مجنون للمخرج توفيق الجبالي. مثلت عدة أدوار في السينما التونسية، وشاركت في أفلام عالمية، وشاركت الفنان كاظم الساهر في كليب أغنية ناي عام 2007، وشاركت منذ عام 2007 في السينما المصرية، وأصبح لها حضور طاغي في الوطن العربي بعد مسلسلاتها في مصر العار(2010)، والريان (2011)، وآدم (2011).

درة زروق

درة زروق

درة زروق