درة زروق بفستان كيم كاردشيان في شوارع إيطاليا

تحرص النجمة التونسية درة زروق على مواكبة الموضة لتختار من بينها ما يتناسب مع ذوقها الرفيع المختلف المحب للأناقة والسحر لتصبح مثال تقتدي به صاحبات الذوق الرفيع.



وبدت درة زروق في أحدث ظهور لها اثناء قضائها عطلتها الصيفية في إيطاليا، حيث صارت على خطى النجمة الامريكية كيم كاردشيان بحبها لفساتين المجسمه المصممة بقماش ناعم بنفس لون بشرتها، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، مكشكش من الجانبين، صمم من قماش اللاميه بنفس لون الجسم، فيما انتعلت صندلا بكعب عال.

وتزينت ببعض حبات الألماس حول رقبتها مع حقيبة كتف باللون الابيض



واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

درة زروق



درة إبراهيم زروق (13 يناير 1980 –) المعروفة باسم درة هي ممثلة تونسية مقيمة في مصر .حاصلة علي شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية من تونس العاصمة. دخلت ميدان الفن إثر انضمامها لفرقة التياترو، حيث شاركت لأول مرة في مسرحية مجنون للمخرج توفيق الجبالي. مثلت عدة أدوار في السينما التونسية، وشاركت في أفلام عالمية، وشاركت الفنان كاظم الساهر في كليب أغنية ناي عام 2007، وشاركت منذ عام 2007 في السينما المصرية، وأصبح لها حضور طاغي في الوطن العربي بعد مسلسلاتها في مصر العار(2010)، والريان (2011)، وآدم (2011).