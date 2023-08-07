18 مليون ريال مبيعات الأيام الأولى لأكبر كرنفال تمور فى العالم

أعلن الدكتور خالد بن عبد العزيز النقيدان الرئيس التنفيذى لكرنفال تمور بريدة الذى بدأ فعالياته الأسبوع الماضى ارتفاع حجم مبيعات الأيام الخمسة الأولى إلى 18 مليون ريال.

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وأشار النقيدان فى كلمته اليوم الإثنين خلال زيارة أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل للأسواق إلى ارتفاع صادرات المملكه من التمور خلال الربع الأول من العام الحالى بقيمة 566 مليون ريال، وأشار إلى وصول الصادرات السعوديه إلى116 دولة.

وقال الرئيس التنفيذى لكرنفال التمور الذى يعد الأكبر من نوعه فى العالم أن ما تحقق من نجاحات يعكس إهتمام القيادة بتحسين الإيرادات غير النفطية وهو ما تم ترجمته فى مجال التمور حيث احتلت المملكة المركز الأول عالميا فى صادرات التمور العام الماضى بالإضافة إلى ارتفاع الإنتاج السنوى إلى 320 ألف طن.

وأشار إلى أن حصة القصيم من النخل تبلغ 11 مليون نخلة من إجمالى 34 مليون نخلة فى المملكة.

وأضاف النقيدان أن كرنفال التمور يمثل حاليا العمود الفقرى للتنمية المحلية حيث يعد وجهة مفضلة كل عام ويظهر صورة الثقافة القصيمية.